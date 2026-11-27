Per la prima volta nella storia gli astronomi hanno assistito in diretta a una fusione stellare mai osservata prima, con protagonista una stella supergigante soprannominata Big Bao che ha letteralmente inghiottito la propria compagna. L’evento si è verificato nella Galassia di Andromeda ed è stato seguito da diversi telescopi, tra cui il James Webb Space Telescope, meglio conosciuto con la sigla JWST. Non si tratta di una ricostruzione fatta a posteriori né di una simulazione al computer. È un fenomeno colto mentre stava accadendo.

Big Bao e la compagna inghiottita in diretta

Il cuore della notizia sta tutto in quella parola, in diretta. Che due stelle legate tra loro possano finire per unirsi è un’idea che circola da tempo tra chi studia il cielo, ma vedere il processo svolgersi sotto gli occhi degli strumenti è un’altra faccenda. Nel caso di Big Bao gli osservatori hanno potuto seguire la supergigante mentre divorava l’astro che le orbitava accanto, un evento che fino a oggi nessuno aveva mai documentato in questo modo.

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Il soprannome, tra l’altro, ha un che di affettuoso e quasi buffo. Big Bao suona più come il nome di un personaggio dei cartoni che come quello di un colosso cosmico. Eppure dietro questa etichetta simpatica si nasconde una stella supergigante, cioè un oggetto di dimensioni enormi capace, come si è visto, di fagocitare la sua stella compagna. Una scena che descrive bene quanto possano essere turbolenti certi rapporti di coppia nell’universo.

Il primato è doppio. Da una parte c’è la natura stessa del fenomeno, definito mai visto prima. Dall’altra c’è il fatto che gli scienziati siano riusciti a guardarlo mentre si consumava, senza doversi accontentare dei segni lasciati dopo. È proprio questa combinazione a rendere l’osservazione un evento storico per l’astronomia.

Il ruolo del James Webb e degli altri telescopi

A rendere possibile tutto questo non è stato un singolo strumento ma un lavoro di squadra. Diversi telescopi hanno puntato lo sguardo verso la stessa porzione di cielo per studiare la fusione stellare avvenuta nella Galassia di Andromeda. Tra questi spicca il JWST, il telescopio spaziale che negli ultimi anni è diventato uno dei punti di riferimento per chi indaga gli angoli più remoti del cosmo.

La scelta di combinare più osservatori non è casuale. Ogni strumento guarda il cielo in maniera diversa e mettere insieme i loro dati permette di ottenere un ritratto più completo di quello che succede. Nel caso di Big Bao questo approccio ha consentito di studiare da più angolazioni un fenomeno che, proprio perché inedito, richiedeva tutta l’attenzione possibile.

Vale la pena sottolineare anche il luogo in cui tutto si è svolto. Non la nostra galassia ma Andromeda, la vicina di casa della Via Lattea. Riuscire a seguire un singolo evento stellare così lontano, e farlo mentre è in corso, dice molto sulle capacità raggiunte dagli strumenti a disposizione degli astronomi.

Una fusione stellare mai osservata prima

L’aspetto che più colpisce resta la novità assoluta. Gli astronomi parlano di una fusione stellare mai vista prima, ed è questo a dare all’osservazione di Big Bao il peso di un momento destinato a restare negli annali. Una stella che ne inghiotte un’altra è un’immagine potente, quasi brutale, e fino a ora era rimasta confinata alle ipotesi e ai modelli teorici.

Ora invece esiste un caso concreto, osservato e studiato con strumenti all’avanguardia come il James Webb Space Telescope. La supergigante di Andromeda ha divorato la sua compagna sotto lo sguardo di più telescopi, e quella che fino a ieri era solo una possibilità è diventata la prima fusione di questo tipo seguita in diretta dagli astronomi.

Fonte: TecnoAndroid