Dal 29 novembre 2026 cambiano le condizioni per chi sceglie i pacchetti annuali TIMVISION con DAZN e Prime. TIM, salvo modifiche dell’ultimo minuto, conserva gli stessi prezzi promozionali mensili oggi in vigore ma ne accorcia la durata. Lo sconto varrà infatti per 6 mesi e non più per 8. La novità riguarda le versioni con DAZN Full, Family e MyClubPass, quindi tutta la gamma senza HBO Max.

Fino al 28 novembre restano attive le promozioni partite il 27 settembre 2026, con prezzi ridotti per i primi 8 mesi a partire da 24,99 euro al mese. Con le nuove attivazioni il taglio dura meno ma consente comunque di pagare la tariffa agevolata fino alla fine dell’attuale stagione calcistica. C’è però una differenza importante. Chi abbina il pacchetto a TIM WiFi Casa e TV, TIM WiFi GO o TIM Premium Base e TV (con l’attuale Sconto Promo Limited) non avrà accesso allo sconto semestrale. Per questi clienti tornano le promozioni dedicate, con prezzi ridotti a tempo indeterminato e attivazione gratuita sul pacchetto. Le nuove promo valgono anche per i clienti OLO, cioè chi arriva da altri operatori tramite la procedura online e non vuole diventare cliente TIM di rete fissa o mobile. Tutto resterà disponibile fino al 19 dicembre 2026.

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Quanto costano i pacchetti con DAZN Full e Family

Nella formula annuale con pagamento dilazionato e vincolo di 12 mesi, TIMVISION con DAZN e Prime comprende TIMVISION Play, DAZN Full, Amazon Prime con Prime Video e Infinity+. Costerà 29,99 euro al mese per i primi 6 mesi e poi salirà al prezzo standard di 36,99 euro. La versione più ricca, TIMVISION con DAZN Plus e Prime, inserisce invece DAZN Family e parte da 47,99 euro mensili per un semestre prima di passare a 61,99 euro.

Con la linea fissa le cifre cambiano ancora. In abbinamento alle offerte casa indicate il primo pacchetto scende a 32 euro al mese e il secondo a 57 euro, entrambi senza scadenza dello sconto. Sul fronte della visione la differenza sta tutta nella flessibilità. DAZN Full consente due schermi in contemporanea solo se collegati alla stessa rete domestica, mentre DAZN Family permette la doppia visione anche da reti diverse. In entrambi i casi il catalogo della piattaforma è completo.

MyClubPass e Prime, la formula per chi segue una sola squadra

Anche TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime segue la stessa logica. Il pacchetto, con TIMVISION Play, DAZN MyClubPass, Amazon Prime con Prime Video e Infinity+, costerà 24,99 euro al mese per sei mesi e poi 29,99 euro, sempre con vincolo annuale. Abbinato alle offerte fisse di TIM tornerà invece a 25 euro mensili a tempo indeterminato.

Il piano è pensato per chi tifa una sola squadra di Serie A Enilive. Permette di vedere tutte e 38 le partite stagionali del club scelto, in casa e in trasferta, oltre agli show prima e dopo la gara, agli highlights dell’intero campionato e ai contenuti on demand. Restano esclusi gli altri eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma. Se la squadra retrocede in Serie B l’abbonato continua a seguirla fino alla scadenza del contratto, che in quel caso non si rinnova in automatico. La visione contemporanea su due dispositivi richiede la stessa rete di casa, mentre il singolo dispositivo funziona ovunque. Dal 10 settembre 2026 DAZN ha inoltre fissato un tetto di 5 dispositivi associabili all’account per Full e MyClubPass e di 9 per Family.

Attivazione, durata e resto del catalogo

Il costo di attivazione dei pacchetti con DAZN resta di 19,99 euro, ma online è azzerato, così come per chi passa da un’offerta TIMVISION a un’altra. Gli abbonamenti annuali si rinnovano tacitamente e la disdetta va comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza, con accesso ai servizi garantito fino al termine. In caso di upgrade le 12 mensilità ripartono da capo. In ogni offerta è incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito.

Fino al 19 dicembre 2026 viene prorogato anche il resto del portafoglio TIMVISION. Restano TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile, utilizzabile solo da smartphone, e le combinazioni lanciate il 26 luglio che uniscono i tagli XS, S, M e L con HBO Max a DAZN, scontate per i primi 12 mesi. Confermati anche i pacchetti di solo intrattenimento con HBO Max, con sconti semestrali su S, M e L, e le offerte con Disney+ e Netflix ai prezzi introdotti dal 25 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid