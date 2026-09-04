Schede madri, in arrivo nuovi rincari dopo RAM, SSD e GPU

Il prezzo delle schede madri sembra destinato a salire, e stavolta il segnale arriva subito dopo l’ondata di rincari che ha già toccato memorie RAM, unità SSD e schede video. A poche ore dall’annuncio degli aumenti sulle GPU firmate MSI, hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni su un ritocco verso l’alto anche per le motherboard destinate ai PC desktop, con l’aumento dei costi dei materiali indicato come causa principale.

La voce nasce da un rapporto comparso sul forum Board Channels, uno di quei canali frequentati da chi lavora nella filiera dei componenti, poi ripreso da diverse testate specializzate del settore. Nulla di ufficiale, va detto, nessun comunicato con listini alla mano. Però il tempismo è quello che è, e quando un’indiscrezione del genere arriva mentre il mercato sta già digerendo altri aumenti, l’attenzione sale in fretta.

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Un effetto domino che parte da RAM e SSD

Chi segue il mercato dell’hardware avrà notato che la sequenza degli ultimi tempi è piuttosto lineare. Prima sono salite le memorie RAM, poi è toccato agli SSD, quindi alle schede grafiche. Ora tocca alle schede madri, che di quei materiali e di quei componenti sono in buona parte fatte, tra circuiti stampati, controller, moduli di alimentazione e una lunga lista di elementi che nessuno guarda mai ma che pesano sul costo finale.

Il meccanismo, in fondo, non è misterioso. Quando i materiali di base costano di più, quel costo si sposta lungo la catena e prima o poi arriva allo scaffale. I produttori possono assorbirlo per un po’, comprimendo i margini, ma raramente reggono a lungo. E le motherboard, che sono un prodotto a margine tradizionalmente non altissimo, hanno meno spazio di manovra rispetto ad altri componenti.

Va aggiunto che il rapporto circolato online non parla di percentuali certificate né di date precise di applicazione. Si tratta di un’informazione di filiera, del tipo che spesso anticipa i movimenti ufficiali ma che va presa con le pinze finché i marchi non escono allo scoperto con listini aggiornati.

Cosa cambia per chi vuole assemblare un PC

Il punto che interessa davvero a chi sta pensando a una nuova configurazione è semplice: il conto totale rischia di alzarsi da più direzioni contemporaneamente. Non è il singolo componente a fare la differenza, è la somma. Se salgono RAM, storage, GPU e adesso pure le schede madri, il budget calcolato qualche mese fa smette di funzionare.

L’annuncio di MSI sui rincari delle schede video ha già dato una prima misura del clima. Un produttore che comunica pubblicamente un aumento è di norma il primo di una serie, perché nessuno ama muoversi per primo e nessuno resta fermo quando gli altri si muovono. Le indiscrezioni sulle motherboard si inseriscono esattamente in questo scenario, come tassello successivo di una fase di tensione che riguarda l’intero comparto dei componenti per computer.

Per il momento i marchi non hanno diffuso comunicazioni formali sui nuovi prezzi delle schede madri. Le informazioni disponibili restano quelle raccolte nel rapporto pubblicato su Board Channels e rilanciate dalle testate tecniche, che convergono su un elemento comune, ovvero l’incremento dei costi delle materie prime impiegate nella produzione.

Chi aveva in programma un aggiornamento della propria macchina si trova quindi davanti a un quadro in movimento, con listini che potrebbero cambiare nel giro di poco e un mercato che, dopo mesi di relativa stabilità sui componenti base, sta tornando a muoversi al rialzo su più fronti insieme.