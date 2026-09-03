Il sequel di Giorni di tuono avrà tra il cast Anne Hathaway: la polemica

Tom Cruise ha annunciato il sequel di Giorni di tuono, il film che nel 1990 lo aveva cementato come volto dell’action americano, e ha scelto Anne Hathaway come nuova protagonista femminile. Una decisione che a uno degli attori del cast originale, Randy Quaid, non è andata giù per niente, tanto da spingerlo a un commento pubblico dai toni apertamente sessisti contro l’attrice e contro lo stesso Cruise.

Qualche passo indietro per capire il contesto. Trentasei anni fa Cruise girava Giorni di tuono sotto la direzione di Tony Scott, un film di corse ambientato nel mondo della NASCAR in cui interpretava il pilota Cole Trickle. Accanto a lui c’era Nicole Kidman, nel ruolo della dottoressa Claire Lewicki, neurochirurga che si occupa del protagonista dopo un incidente grave. La pellicola non replicò l’impatto planetario di Top Gun del 1986, ma contribuì a costruire l’immagine di un attore legato al cinema spettacolare. Fu anche il set su cui Cruise e Kidman si conobbero: si sposarono tre mesi dopo la fine delle riprese e si separarono nel 2001.

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Anne Hathaway e un 2026 da record

Per il sequel, diretto da Jonathan Levine, Cruise ha voluto Anne Hathaway, che sta vivendo un anno di attività quasi ininterrotta. Nel 2026 ha portato in sala quattro film, Il diavolo veste Prada 2, L’Odissea, Mother Mary e La fine di Oak Street, e ne ha ancora uno in arrivo, Verity, atteso nelle sale il 2 ottobre. I numeri parlano da soli: sfiora 1,3 miliardi di euro di incassi complessivi nell’anno, seconda soltanto a Zendaya, con Il diavolo veste Prada 2 e L’Odissea stabilmente tra i titoli più visti del 2026. In più, l’attrice è incinta del terzo figlio.

Nel video con cui lei e Cruise hanno dato l’annuncio, Hathaway ha scherzato dicendo che il piano è partorire e poi girare il film. Il suo personaggio sarà un’ingegnera, proprietaria di una squadra di auto da corsa. L’uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 2 giugno 2028.

L’attacco sessista di Randy Quaid

Chiarito tutto il resto, arriva la parte scomoda. Randy Quaid, co protagonista del film originale, ha usato i social per manifestare il proprio malcontento con parole che non lasciano molto spazio all’interpretazione. “Abbiamo bisogno che Nicole torni”, ha scritto sabato scorso su X. “Non fare il codardo, Tom Cruise. Ti serve la ragazza originale. Non è niente di personale, è cinema. Anne non è sexy perché, nel caso non te ne fossi accorto, è incinta”.

Il messaggio è proseguito su un secondo binario, quello del progetto ideale secondo lui: “Se fossi io a guidare la produzione, un sequel di Giorni di tuono che valga la pena vedere sarebbe rivedere Tom e Nicole insieme sullo schermo. Non ci serve una ragazza nuova, ci serve un’auto da corsa nuova”.

Non è finita. Quaid ha aggiunto che, con Hathaway nel cast, il pubblico MAGA si sentirà infastidito, definendo l’attrice “una sinistrorsa, un’attivista sociale, una scelta terribile per il pubblico NASCAR di Giorni di tuono che sostiene MAGA”. E ancora: “La donna più adulta e attraente per Tom in questo film deve essere Nicole. Quello è il casting che venderebbe l’idea”.

Negli ultimi tempi Quaid si è fatto conoscere più per le sue posizioni politiche conservatrici e per le vicende legali che per il lavoro davanti alla macchina da presa. È un sostenitore convinto del presidente Donald Trump e della teoria secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state fraudolente. A questo curriculum si aggiunge ora anche una dichiarazione machista sul casting di un film che, tra l’altro, non lo riguarda in alcun modo.