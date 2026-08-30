Thea Energy, i magneti piatti che semplificano la fusione nucleare

La fusione nucleare non si gioca soltanto sul plasma, e questa è una delle cose che spesso sfugge quando se ne parla come della fonte energetica del futuro. Anche ammesso di riuscire a confinare un gas portato a temperature che nessun materiale terrestre potrebbe sopportare, resta il problema più prosaico di tutti, cioè costruire macchine abbastanza semplici, affidabili ed economiche da far compiere il salto da esperimento scientifico a centrale elettrica funzionante. Ed è proprio qui che entrano in gioco gli stellarator con magneti piatti, una delle idee più interessanti in circolazione.

Gli stellarator sono da tempo una delle soluzioni più discusse, ma osservati con l’occhio di chi deve poi costruirli mostrano nello stesso momento il loro pregio e il loro difetto. Il vantaggio è concreto, perché a differenza dei tokamak riescono a tenere il plasma confinato senza dover far circolare al suo interno una corrente elettrica di grande intensità. Tradotto in termini pratici, significa una macchina che si presta molto meglio a un funzionamento continuo, senza le interruzioni e le complicazioni che una corrente così importante porta con sé.

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Il prezzo della semplicità sul plasma

Il rovescio della medaglia si chiama geometria. Per ottenere quel confinamento senza corrente interna, gli stellarator hanno bisogno di magneti esterni con forme tridimensionali complicatissime, bobine contorte che sembrano disegnate da uno scultore più che da un ingegnere. Ogni curva va rispettata con tolleranze minime, ogni pezzo va lavorato su misura, e questo si traduce in tempi lunghi, costi alti e una catena produttiva che difficilmente potrebbe reggere il ritmo di una produzione industriale. Un conto è realizzare un prototipo da laboratorio, un altro è pensare di replicare quelle forme decine di volte per costruire impianti in serie.

Ed è esattamente il nodo che Thea Energy sta provando a sciogliere. L’azienda, già incontrata in passato parlando di fusione, nasce dalla ricerca di Princeton e ha impostato il proprio lavoro su un’intuizione che ribalta il modo abituale di ragionare. Invece di inseguire la complessità con la meccanica, prova a spostarla altrove.

Dalla forma dei magneti al controllo digitale

L’idea di fondo è togliere peso all’hardware per caricarlo sul software. Se la difficoltà sta nel dare ai magneti quelle forme impossibili, allora la strada è cambiare approccio e affidare al controllo il compito che prima spettava alla geometria. In pratica il campo magnetico necessario a tenere insieme il plasma non viene più ottenuto piegando fisicamente le bobine, ma gestendo in modo intelligente ciò che quei magneti fanno.

Il risultato, almeno sulla carta, è una macchina fatta di componenti più regolari e ripetibili, quindi più semplici da produrre e da sostituire. Ed è un cambio di prospettiva che vale molto più di quanto sembri, perché la fusione nucleare commerciale non si vincerà soltanto con il record di temperatura o con il tempo di confinamento più lungo. Si vincerà anche con la capacità di costruire reattori senza che ogni singolo pezzo diventi un’opera artigianale a sé stante.

Gli stellarator, in questo scenario, restano una delle carte più promettenti proprio perché il loro funzionamento continuo li rende naturalmente adatti a una centrale che deve produrre energia giorno dopo giorno. Il lavoro di Thea Energy punta a togliere di mezzo l’ostacolo che finora ha frenato questa architettura, riportando la complessità dove è più facile gestirla, cioè nelle righe di codice e nei sistemi di controllo, e lasciando alla parte fisica del reattore forme molto più maneggevoli.