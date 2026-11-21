Con Agents, Google Wallet aggiunge una pagina dedicata a chi affida i propri acquisti all’intelligenza artificiale di Gemini. L’obiettivo è raccogliere in un unico spazio tutto ciò che l’agente sta comprando o ha già comprato, dalle attività ancora aperte fino alle ricevute di quelle chiuse. Fino a pochi mesi fa lasciare che un software svolgesse determinati compiti al posto delle persone sembrava qualcosa di lontano, persino un po’ inquietante. Oggi è diventata quasi una consuetudine. Quando però di mezzo ci sono i soldi, servono qualche attenzione e qualche garanzia in più.

Con Gemini è già possibile impostare un acquisto stabilendo cosa prendere, quale cifra non superare e in quali negozi cercare. Delegare, però, vuol dire anche voler sapere in qualsiasi momento che cosa sta per acquistare l’assistente, con quale carta e verso quale indirizzo partirà il pacco. È proprio questa esigenza che la nuova sezione prova a soddisfare. Il debutto coincide con l’arrivo di Google Wallet su iPhone negli Stati Uniti e porta con sé un curioso paradosso, perché per ora Agents funziona nell’app per iOS e sul sito web, mentre chi possiede uno smartphone Android deve passare dal browser.

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Come funziona la nuova sezione Agents

La funzione è in distribuzione graduale sul sito di Google Wallet e nell’app per iOS. La divisione dei ruoli è netta. La richiesta e l’acquisto vero e proprio avvengono dentro Gemini, che si occupa di tutto, mentre Wallet diventa il punto da cui seguire l’andamento delle operazioni. Per ogni attività in corso la pagina mostra i dettagli dell’articolo, il budget, lo stato della conferma, la data di scadenza, l’indirizzo di spedizione e i negozi autorizzati, insieme a un collegamento che riapre l’attività direttamente in Gemini. Quando non c’è nulla di attivo compare invece il pulsante “Crea un’attività”, che rimanda all’app dell’assistente.

Sul fronte degli acquisti completati, Wallet propone una ricevuta con le informazioni sul negozio, l’importo, la data e il metodo di pagamento usato. Va precisato che questo documento non prende il posto della ricevuta ufficiale emessa dal venditore. La pagina torna utile anche per riconoscere le transazioni gestite da Gemini negli estratti conto, dove a volte compaiono diciture aggiuntive.

Requisiti, piattaforme e limiti da conoscere

Per accedere servono almeno 18 anni e bisogna trovarsi negli Stati Uniti. Sono richiesti anche un profilo pagamenti statunitense e un account Google personale con l’Attività di Gemini abilitata, dato che gli account di lavoro e di scuola restano esclusi. Account, posizione fisica e profilo pagamenti devono essere tutti collocati in territorio americano. Sul piano delle piattaforme, la sezione si trova sul sito di Google Wallet, raggiungibile da computer o dal browser di un dispositivo Android, e nell’app per iPhone. Manca invece nell’app di Google Wallet per Android e per Wear OS. Chi usa uno smartphone Android deve quindi aprire il sito dal browser e toccare il menu in alto a sinistra.

Ci sono poi alcuni vincoli da tenere a mente. Le attività si annullano soltanto da Gemini e per modificarne una occorre cancellarla e crearne una nuova. Google Wallet non si occupa dei rimborsi, quindi per resi e contestazioni il riferimento resta sempre il venditore oppure la banca. Un’attività viene annullata in automatico se la carta scade, viene rimossa o smette di essere valida. Se invece la banca o il circuito di pagamento rifiutano una transazione, bisogna sistemare il problema e impostare una nuova attività da zero. Alcune carte possono apparire in grigio perché non supportate per gli acquisti tramite Gemini. Non è inoltre possibile chiedere all’agente alcolici, tabacco, armi, servizi di gioco d’azzardo e altri prodotti soggetti a limiti di età.

Fonte: TecnoAndroid