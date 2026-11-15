Urano e Nettuno, una simulazione sul mistero del campo magnetico

Il campo magnetico di Urano e Nettuno rappresenta da decenni un rompicapo per chi studia i pianeti più lontani, e una nuova simulazione costruita sui dati della sonda Voyager 2 potrebbe finalmente offrire una spiegazione convincente. Il modello riesce a riprodurre i campi magnetici dei due giganti di ghiaccio partendo da un’ipotesi precisa, cioè che in profondità il materiale che li compone possa diventare più conduttivo. Non si tratta di una risposta definitiva, ma è un passo avanti concreto verso la soluzione di un enigma che accompagna questi due mondi fin dalle prime osservazioni ravvicinate.

Per capire perché la faccenda abbia attirato così tanta attenzione bisogna partire dai numeri. Il campo magnetico di Urano risulta inclinato di 59 gradi rispetto all’asse di rotazione del pianeta, mentre quello di Nettuno lo è di 47 gradi. Detto in modo semplice, l’asse attorno a cui si organizza il magnetismo di questi corpi celesti non coincide affatto con quello attorno a cui ruotano, anzi se ne discosta parecchio. Uno sfasamento di tale entità è proprio ciò che ha trasformato Urano e Nettuno in un piccolo mistero scientifico, difficile da inquadrare senza un modello capace di rendere conto di quei valori.

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Le misure raccolte da Voyager 2

Tutto quello che si sa con certezza su queste inclinazioni arriva da una sola fonte di dati, ovvero i sorvoli compiuti da Voyager 2. La sonda è passata accanto a Urano a gennaio del 1986 e poi accanto a Nettuno ad agosto del 1989, registrando in entrambe le occasioni le caratteristiche dei rispettivi campi magnetici. Sono proprio quelle rilevazioni ad aver fissato i valori di 59 e 47 gradi, ed è sempre su quelle stesse misure che si basa la simulazione appena presentata.

Il dettaglio non è secondario. Tra il passaggio vicino a Urano e quello vicino a Nettuno ci sono poco più di tre anni e mezzo, mentre da quei sorvoli a oggi sono trascorsi quasi quarant’anni. Eppure i dati raccolti dalla sonda in quelle brevi finestre restano la base su cui costruire qualsiasi interpretazione del magnetismo dei due pianeti. Ogni modello che voglia spiegare il comportamento di questi giganti deve quindi confrontarsi con quei numeri e dimostrare di saperli riprodurre in modo coerente.

Cosa suggerisce la nuova simulazione

Il punto centrale del lavoro riguarda ciò che accade nelle zone più interne dei giganti di ghiaccio. Secondo la simulazione il materiale presente in profondità può diventare più conduttivo, e questa proprietà sembra essere la chiave per ottenere campi magnetici simili a quelli osservati. In pratica il modello non si limita a descrivere il fenomeno ma riesce a ricrearlo, restituendo una configurazione compatibile con le misure di Urano e di Nettuno.

Il condizionale resta d’obbligo, perché la simulazione indica una possibilità e non una certezza osservata direttamente. Il fatto che un modello fondato sui dati reali riesca a riprodurre il comportamento di entrambi i pianeti rende però l’ipotesi della conduttività in profondità particolarmente solida. Il mistero magnetico che circonda Urano e Nettuno trova così una possibile spiegazione legata alla natura del loro interno, in grado di rendere conto delle inclinazioni di 59 e 47 gradi che Voyager 2 aveva registrato passando accanto a Urano nel gennaio del 1986 e a Nettuno nell’agosto del 1989.

Fonte: TecnoAndroid