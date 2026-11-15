DEEPX DX-M2, chip AI a 2 nm prodotto da Samsung con soli 5 watt

Far girare modelli avanzati di intelligenza artificiale con un consumo di appena 5 watt è la promessa del nuovo DX-M2, il chip AI progettato da DEEPX che uscirà dalle linee produttive di Samsung Foundry con il processo a 2 nanometri. Un traguardo ambizioso, pensato soprattutto per la robotica e per il mondo delle applicazioni industriali, ambiti in cui l’efficienza energetica pesa parecchio nelle scelte di progetto.

Il cuore della questione sta tutto qui. Racchiudere una notevole capacità di calcolo in un processore che assorbe così poca energia significa poter portare funzioni sofisticate direttamente sulle macchine, senza appoggiarsi per forza a infrastrutture remote. Ed è proprio con questa idea che nasce il nuovo componente firmato DEEPX.

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Chi è DEEPX e cosa cambia con il salto ai 2 nanometri

Dietro il progetto c’è una azienda sudcoreana specializzata nello sviluppo di semiconduttori dedicati all’intelligenza artificiale. Il rapporto con il colosso coreano non nasce adesso. Samsung realizza già per la società il DX-M1, un chip costruito a 5 nanometri che rappresenta il punto di partenza di questa nuova generazione.

Con il successore le ambizioni salgono in modo evidente. Passare dai 5 ai 2 nanometri segna un cambio di passo netto per DEEPX, che vuole spingere i propri processori un gradino più in alto. L’intenzione è chiara e piuttosto concreta: portare sui dispositivi la possibilità di eseguire modelli generativi che oggi, molto spesso, hanno bisogno di una connessione a server esterni per funzionare.

Tradotto in termini pratici, significa spostare l’elaborazione dal cloud alla macchina stessa. Un robot o un sistema industriale dotato di DX-M2 potrebbe quindi gestire in autonomia compiti che finora richiedevano di inviare i dati altrove e attendere una risposta. La produzione affidata a Samsung Foundry con la tecnologia più avanzata a disposizione è il tassello che dovrebbe rendere possibile questo equilibrio tra prestazioni e consumi ridotti.

Una NPU pensata per modelli linguistici e multimodali

Dal punto di vista tecnico il DX-M2 è una NPU, sigla che indica un processore progettato su misura per accelerare le operazioni tipiche delle reti neurali. A differenza di un’unità di calcolo generica, questo tipo di chip è costruito attorno a un compito preciso, cioè far lavorare nel modo più rapido ed efficiente possibile gli algoritmi alla base dell’intelligenza artificiale.

Le capacità annunciate coprono due famiglie di modelli molto diverse tra loro. Da una parte ci sono i modelli linguistici di grandi dimensioni, gli stessi impiegati dagli assistenti AI per comprendere e generare testo. Dall’altra trovano spazio i modelli multimodali, in grado di elaborare contemporaneamente immagini e testo e quindi di interpretare ciò che accade attorno a una macchina combinando informazioni visive e testuali.

Fonte: TecnoAndroid