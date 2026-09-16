Xiaomi Redmi Buds 8 al minimo storico: ANC 50 dB a 37,94€

Chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa un paio di auricolari senza spendere troppo trova oggi su Amazon gli Xiaomi Redmi Buds 8 in offerta al minimo storico, con uno sconto del 37% che porta il prezzo finale a 37,94€. Una cifra che, per un modello con cancellazione attiva del rumore e certificazione audio ad alta risoluzione, si fa notare parecchio.

Il taglio di prezzo è attivo adesso e riguarda il listino pieno, quindi non serve applicare coupon particolari o attendere fasi di lancio successive. La promozione tocca il valore più basso mai registrato per questo modello, un dettaglio che di solito interessa chi tiene d’occhio l’andamento dei prezzi prima di premere il pulsante d’acquisto.

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Cosa offrono gli Xiaomi Redmi Buds 8 sul piano audio

Il cuore di questi auricolari è un driver dinamico da 11 mm, una misura generosa per la categoria, pensata per restituire un suono pieno e con una buona spinta sulle basse frequenze. A completare il quadro arriva il supporto alla certificazione Hi-Res Audio Wireless, che sulla carta garantisce una riproduzione più fedele rispetto agli standard bluetooth di base.

Il vero elemento tecnico da segnalare è la compatibilità con il codec LHDC, un formato ad alta risoluzione che consente di trasmettere una quantità maggiore di informazioni sonore. In pratica significa cogliere meglio le sfumature di un brano, i dettagli che spesso si perdono nella compressione, con un risultato complessivo più definito e realistico. Non è una caratteristica che si trova sempre in questa fascia di prezzo, motivo per cui l’offerta risulta ancora più interessante.

Cancellazione del rumore, chiamate e autonomia

Il sistema di cancellazione attiva del rumore arriva a una riduzione fino a 50 dB, con una portata effettiva che si estende fino a 4 kHz. Tradotto in termini pratici, vuol dire riuscire ad attenuare non soltanto i ronzii gravi e costanti come quelli di un treno o di un condizionatore, ma anche una parte dei suoni più acuti che di solito filtrano attraverso i filtri meno efficaci.

Ci sono poi tre livelli adattivi, capaci di analizzare i rumori dell’ambiente circostante e di regolare automaticamente l’intensità della cancellazione a seconda dello scenario. Un ufficio affollato, una strada trafficata e una stanza silenziosa richiedono tarature diverse, e il sistema si occupa di gestirle senza che serva intervenire manualmente ogni volta.

Sul fronte delle conversazioni, Xiaomi Redmi Buds 8 puntano su una riduzione del rumore affidata all’intelligenza artificiale e su un impianto a tre microfoni. L’obiettivo è isolare la voce di chi parla dal contesto sonoro intorno, un aspetto che fa la differenza soprattutto durante le chiamate all’aperto o in movimento.

Capitolo autonomia, forse il più convincente di tutti. Gli auricolari resistono fino a 11 ore con una singola ricarica, un dato già di per sé sopra la media, e salgono a un totale complessivo di 44 ore sfruttando anche la custodia di ricarica. Numeri che riducono di molto la frequenza con cui serve cercare una presa, anche con un utilizzo quotidiano intenso tra spostamenti, allenamenti e ascolto prolungato.

Il prezzo promozionale di 37,94€ colloca questi auricolari in una fascia dove la concorrenza è numerosa ma raramente mette insieme driver da 11 mm, codec LHDC e cancellazione del rumore da 50 dB nello stesso prodotto. La disponibilità su Amazon è immediata e lo sconto del 37% resta valido finché la promozione rimane attiva sulla pagina dedicata.