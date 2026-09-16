Oppo Find X10 Pro Max in arrivo anche fuori dalla Cina

Oppo Find X10 Pro Max non resterà una esclusiva cinese, e questa è la novità che cambia le carte in tavola per chi aspettava il prossimo top di gamma del produttore. L’azienda ha confermato che il modello più spinto della serie arriverà anche sui mercati internazionali, mettendo fine a settimane di indiscrezioni che davano per probabile, ma non certa, la distribuzione fuori dai confini nazionali. Fino a ieri l’unico punto fermo era la presentazione in Cina fissata per il 22 settembre, tutto il resto galleggiava nel campo delle voci.

Una data precisa per il debutto globale ancora non c’è, e su questo Oppo mantiene il silenzio. Però la conferma pesa, perché in passato non era scontato che le versioni più estreme della gamma Find uscissero dal mercato domestico. Stavolta il messaggio è chiaro, nero su bianco.

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Dimensity 9600 Pro, il cuore a 2 nm

Il vero protagonista tecnico è il Dimensity 9600 Pro, il nuovo processore MediaTek che debutta proprio su questo dispositivo. Costruito con processo N2P a 2 nm di TSMC, mantiene l’impostazione all big core che ormai caratterizza la famiglia. Due core C2 Ultra spingono fino a 4,55 GHz, affiancati da sei performance core.

I numeri dichiarati da MediaTek e Oppo parlano di un incremento delle prestazioni CPU complessive del 17%, con un salto ben più vistoso sul fronte dei consumi: fino al 61% di efficienza energetica in più nei carichi multi core rispetto al processo produttivo precedente. C’è poi un dettaglio che raramente finisce nei comunicati ma che ha senso pratico eccome, ovvero la possibilità di gestire in modo indipendente la frequenza di ogni singolo core. Tradotto, il chip distribuisce il lavoro dove serve e tiene basso il consumo quando non c’è bisogno di tirare fuori tutta la potenza disponibile.

Sul versante grafico arriva la GPU G2 Ultra NX, che porta un ray tracing più avanzato e funzioni di grafica neurale. Oppo dichiara prestazioni superiori di circa il 27% nei carichi pesanti e prolungati, quelli dove di solito uno smartphone inizia a scaldare e a tagliare le frequenze.

Doppia NPU, due velocità per l’intelligenza artificiale

La parte più interessante, però, riguarda l’intelligenza artificiale. Dimensity 9600 Pro adotta una architettura a NPU doppia, una scelta che racconta bene come stia cambiando il modo di pensare questi processori. Da una parte c’è una unità ad alte prestazioni, dall’altra una seconda NPU progettata attorno al risparmio energetico.

La prima promette una velocità di prefill dei modelli linguistici superiore del 51%, un dato che si traduce in inferenza locale più rapida e in una fotografia computazionale più reattiva. La seconda, chiamata Super Efficient NPU, viene indicata come 40% più efficiente e si occupa di tutte quelle funzioni AI che restano accese in sottofondo per ore, senza che nessuno se ne accorga.

La logica dietro questa divisione è piuttosto lineare. Accendere l’unità più potente per gestire operazioni leggere è uno spreco, e sui consumi si paga. Meglio smistare i compiti in base al peso effettivo, lasciando il muscolo grosso solo quando serve davvero.

Cosa aspettarsi dalla serie Find X10

L’intera gamma Find X10 verrà svelata in Cina il 22 settembre, con Find X10 Pro Max nel ruolo di punta di diamante. Il fatto che proprio il modello più ambizioso sia stato confermato per i mercati esteri suggerisce una strategia più aggressiva rispetto al passato, con Oppo intenzionata a giocarsi la carta del massimo delle specifiche anche fuori dalla Cina.

Per ora mancano informazioni su fotocamere, display, batteria e prezzi, tutti dettagli che arriveranno presumibilmente con la presentazione ufficiale. Quello che l’azienda ha voluto anticipare riguarda esclusivamente il comparto hardware di calcolo, il SoC MediaTek e le sue capacità.