Xiaomi Mijia Bedside Lamp 3: luce simile al 98% a quella del sole

Xiaomi rinnova uno dei prodotti più semplici del proprio ecosistema per la casa intelligente e lo fa con la nuova Mijia Bedside Lamp 3, una lampada da comodino smart progettata per restituire una luce molto più naturale, vicinissima a quella del sole. Rispetto alla generazione precedente arrivano controlli touch e gesture migliorati, oltre all’integrazione con HyperOS Connect che la inserisce a pieno titolo nell’universo di dispositivi connessi del marchio cinese.

Parliamo di un accessorio che a prima vista potrebbe sembrare marginale, eppure il nuovo modello si concentra proprio sugli aspetti che contano di più per un oggetto destinato a stare accanto al letto. La qualità della luce e la comodità d’uso sono infatti i due punti su cui Xiaomi ha lavorato con maggiore attenzione, e il risultato è una Mijia Bedside Lamp 3 che punta a essere utile sia nelle ore serali sia durante la notte.

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Una luce a spettro completo quasi identica a quella solare

Credits: TecnoAndroid

L’elemento centrale del dispositivo è il sistema di illuminazione a spettro completo. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, i LED montati sulla lampada raggiungono un valore GFC pari a 0,98. Detto in parole semplici, lo spettro luminoso emesso risulta simile per il 98% a quello del sole, un dato che spiega bene la direzione scelta da Xiaomi per questo nuovo prodotto.

Anche sul fronte della luminosità la flessibilità è notevole. Il valore massimo arriva a 570 nit mentre al minimo si scende sotto la soglia di 1 nit. Questo ampio intervallo permette di passare senza fatica da una luce adatta alla lettura a un bagliore molto tenue da lasciare acceso durante la notte, magari per non svegliare chi dorme accanto oppure per orientarsi nella stanza senza accecarsi.

Credits: TecnoAndroid

C’è poi l’aspetto della fedeltà dei colori. L’indice di resa cromatica dichiarato è Ra90, quindi la tonalità della pelle, le pagine dei libri, i mobili e in generale gli oggetti presenti nella stanza dovrebbero apparire più naturali rispetto a quanto accade con una sorgente luminosa meno precisa. Un dettaglio tecnico che nella pratica si traduce in un ambiente più piacevole da vivere, soprattutto per chi ama leggere prima di addormentarsi.

Atmosfere pastello e controlli che fanno a meno dei pulsanti

Per creare la giusta atmosfera Xiaomi ha scelto di puntare su tonalità pastello a bassa saturazione, affiancate da una serie di scenari già pronti all’uso. Tra le ispirazioni figurano montagne innevate, foreste, tramonti e cielo sereno, ambientazioni pensate per trasformare la camera da letto con un semplice gesto.

La varietà non manca. La Mijia Bedside Lamp 3 offre 11 effetti dinamici e 7 effetti statici, a cui si aggiunge la possibilità di regolare la luce scegliendo tra 16 milioni di colori. In questo modo chi preferisce soluzioni pronte trova subito ciò che cerca, mentre chi vuole personalizzare ogni sfumatura ha a disposizione una tavolozza praticamente infinita.

L’altra novità riguarda il modo in cui si interagisce con la lampada. La parte superiore integra infatti un’ampia area touch che rende tutto più immediato. Basta avvicinare la mano oppure sfiorare la superficie per accenderla e scorrere tra gli effetti già impostati, senza dover cercare a tentoni un pulsante nel buio.

Fonte: TecnoAndroid