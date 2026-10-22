Modern Warfare 4: DMZ non è gratis ma si scarica a parte

Molti giocatori si stanno chiedendo se la modalità DMZ di Call of Duty Modern Warfare 4 sia free to play oppure richieda l’acquisto del gioco completo. Il ritorno di questa esperienza multigiocatore ha attirato parecchia attenzione, anche perché si inserisce in pieno nel filone degli extraction shooter, un genere che negli ultimi tempi sta vivendo una fase di grande popolarità. Tanti appassionati aspettavano proprio questo momento per tornare a combattere con l’obiettivo di recuperare risorse e riuscire a farsi estrarre dalla mappa.

Il dubbio, va detto, non nasce dal nulla. In passato la serie ha già proposto alcune modalità gratuite, distribuite in maniera separata rispetto ai capitoli principali a cui erano collegate. L’esempio più noto resta Warzone, che ha permesso di entrare nell’universo del franchise senza passare dalla cassa. Era quindi lecito immaginare che anche DMZ potesse seguire la stessa strada, con download e accesso liberi per chiunque volesse provarla.

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DMZ di Modern Warfare 4 si può giocare gratis?

Praticamente no. Per accedere a DMZ è necessario acquistare la versione completa di Modern Warfare 4, dato che questa componente multiplayer fa parte del pacchetto più ampio offerto dal titolo. Non esiste quindi un ingresso autonomo e gratuito come quello visto con Warzone, e chi sperava di lanciarsi nelle partite di estrazione senza spendere nulla dovrà rivedere i propri piani.

C’è un solo aspetto che si avvicina vagamente all’idea di una modalità indipendente e riguarda il download. I giocatori possono infatti scaricare soltanto i file dedicati a DMZ, senza essere costretti a installare l’intero Modern Warfare 4. Si tratta di una comodità sul piano pratico, perché permette di concentrarsi esclusivamente sulla parte che interessa davvero. Questo però non cambia la sostanza, visto che l’acquisto del gioco rimane comunque obbligatorio per poter mettere piede nella modalità. La distinzione è importante perché a prima vista la possibilità di scaricare i contenuti in modo separato potrebbe far pensare a un’esperienza svincolata dal resto. Nella realtà le cose stanno diversamente e DMZ resta a tutti gli effetti una parte integrante di Call of Duty Modern Warfare 4, legata alla licenza del gioco principale.

Nessun piano per una versione gratuita in futuro

Chi pensava di aspettare con pazienza un eventuale passaggio al modello free to play farebbe bene a non coltivare troppe illusioni. Al momento non è arrivata alcuna indicazione né dal team di sviluppo né dall’editore riguardo a un possibile cambio di rotta, e non ci sono segnali che lascino intravedere una distribuzione gratuita di DMZ nei prossimi mesi.

Questo non significa che uno scenario del genere sia del tutto impossibile. Semplicemente, allo stato attuale, non esistono elementi concreti che facciano pensare a una decisione di questo tipo. Anche perché la situazione del gioco non sembra spingere in quella direzione, dato che Modern Warfare 4 ha ricevuto finora un’accoglienza ampiamente positiva sia da parte della critica sia da parte del pubblico.

Fonte: TecnoAndroid