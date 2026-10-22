Mercedes VLE, un bambino la avvia e finisce contro il muro

Un bambino è riuscito a mettere in moto la nuova Mercedes VLE esposta al Salone di Parigi e a farla finire dritta contro una parete dello stand. La scena ha qualcosa di quasi ironico, perché il nuovo monovolume della Stella è pensato proprio per le famiglie ed è considerato uno dei modelli più a misura di bambino dell’intera gamma. In questo caso però uno dei piccoli ospiti ha preso un po’ troppa confidenza con il mezzo in esposizione.

All’interno dell’abitacolo c’erano due ragazzini e uno dei due è riuscito ad avviare il sistema di propulsione elettrico e a inserire la retromarcia. Un breve filmato che circola sui social mostra un addetto del marchio tedesco che tenta in tutti i modi di bloccare il veicolo prima dell’impatto. Il suo sforzo però non basta e il van arretra fino a colpire il muro alle sue spalle.

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Cosa è successo sullo stand della Mercedes VLE

L’episodio risale a sabato, penultimo giorno della rassegna ospitata nel centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles. La Mercedes VLE era parcheggiata davanti a un pannello con la scritta “Redefinir L’Espace”, cioè ridefinire lo spazio. E il giovanissimo protagonista della vicenda lo spazio occupato dal veicolo sullo stand l’ha ridefinito davvero, anche se non esattamente come immaginavano i responsabili del marketing.

Dopo l’urto del minivan elettrico color bronzo contro la scenografia, i danni alla parete sono ben visibili mentre il dipendente della casa alza le mani in un gesto di evidente frustrazione. I due ragazzi, che non sembrano avere più di 12 anni, scendono dal mezzo con aria imbarazzata e vengono subito avvicinati dal personale di sicurezza. Non si sa quali conseguenze abbiano avuto per loro e nemmeno se il veicolo abbia riportato danni, né eventualmente di quale entità.

Un monovolume che punta tutto sul lusso

Con questo modello la casa di Stoccarda spinge con decisione sul fronte del lusso. Il van arriverà sul mercato statunitense il prossimo anno come model year 2028 e poggia su un passo più lungo di 254 mm rispetto a quello della Chrysler Pacifica. A bordo può essere presente la MBUX Superscreen, il cruscotto digitale che occupa tutta la larghezza della plancia, affiancata da uno schermo panoramico da 31,3 pollici che scende dal padiglione per intrattenere chi siede dietro.

La versione d’accesso VLE300 monta un singolo motore elettrico da 203 kW, pari a 276 CV, e grazie alla batteria da 115 kWh promette fino a 700 km di autonomia nel ciclo WLTP con una sola ricarica. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9,5 secondi, un dato in linea con la vocazione familiare del mezzo.

Chi cerca prestazioni più brillanti può puntare sulla VLE400 4Matic, che adotta una configurazione a doppio motore da 305 kW, cioè 415 CV. In questo caso l’accelerazione da 0 a 100 km/h scende a 6,5 secondi, tre in meno rispetto alla sorella minore. Finora la Mercedes ha mostrato il nuovo monovolume soltanto con alimentazione elettrica, ma una versione ibrida è già stata avvistata durante i test su strada in Europa in vista di un debutto previsto per il 2027.

Fonte: TecnoAndroid