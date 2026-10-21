Xiaomi Power Bank Pro 25000: 250 W e cavo retrattile da 140 W

Xiaomi ha messo in vendita in Cina Xiaomi Power Bank Pro 25000 250 W, una batteria esterna che cambia decisamente passo rispetto ai modelli tascabili visti finora. Dopo una serie di accessori pensati soprattutto per gli smartphone, il marchio punta adesso su chi viaggia con tablet e notebook al seguito e ha bisogno di tanta energia in un solo oggetto. Capacità e potenza sono le parole d’ordine, ma senza rinunciare al cavo retrattile integrato che l’azienda sta portando su buona parte della propria gamma.

Il nome dice già molto, perché i due numeri indicano la capacità della batteria e la potenza complessiva disponibile. Dietro questa sigla, però, c’è anche un piccolo display nascosto, un’app dedicata e un’attenzione particolare alla sicurezza, che negli ultimi mesi sembra essere diventata il vero filo conduttore di tutti i power bank Xiaomi.

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Batteria da 25.000 mAh e fino a 250 W su più porte

Credits: TecnoAndroid

Dentro la scocca trova posto una batteria agli ioni di litio da 25.000 mAh con un’energia nominale di 97,36 Wh. Non si tratta di un valore casuale, visto che resta sotto la soglia dei 100 Wh fissata dalla maggior parte delle compagnie aeree per il trasporto in cabina. Il corpo è rettangolare e piuttosto compatto per la categoria, con dimensioni di 163,8 x 58,3 x 46,2 mm, e ospita un cavo USB C retrattile lungo 70 cm, la stessa misura già vista sul modello da 10.000 mAh e 55 W lanciato pochi giorni prima.

Il pezzo forte, comunque, è la dotazione di uscite. L’accessorio riesce ad alimentare più dispositivi insieme con una potenza combinata che arriva a 250 W, distribuita così secondo i dati dichiarati da Xiaomi. Il cavo integrato raggiunge i 140 W, la seconda porta USB C tocca anch’essa i 140 W e la porta USB A si ferma a 120 W. I profili di tensione e corrente supportati sono davvero tanti, standard PPS compreso, quindi smartphone recenti, tablet e computer portatili vengono gestiti senza particolari problemi.

C’è poi la ricarica bidirezionale a 140 W, che vale quindi anche in ingresso. In condizioni ideali la batteria recupera circa il 49% della capacità in mezz’ora. Rispetto ai precedenti modelli ad alta potenza della casa con capacità simile, come quelli da 212 W, il nuovo arrivato offre più potenza complessiva su più porte e aggiunge la comodità del cavo incorporato. Su un accessorio di queste dimensioni significa non doversi portare dietro anche un cavo da 140 W separato.

Display a scomparsa, app Mijia e certificazione CCC 2026

Una delle novità più curiose riguarda il display a colori nascosto nella scocca. Sullo schermo compaiono la percentuale di carica residua, la potenza in entrata o in uscita in tempo reale, la temperatura e lo stato di salute della batteria, tutto senza aprire alcuna applicazione. Chi preferisce controllare ogni cosa dal telefono può collegare la batteria all’app Mijia, conosciuta anche come Mi Home, mentre il supporto a Xiaomi Find Device aiuta a ritrovarla in caso di smarrimento.

Sul fronte della protezione Xiaomi parla di una gestione intelligente della ricarica e di celle dotate di circuiti dedicati. I materiali ufficiali specificano inoltre che il prodotto rispetta i requisiti aggiornati della certificazione CCC 2026 dopo aver superato diversi livelli di test. Lo stesso approccio si ritrova anche negli altri modelli presentati di recente, compreso quello magnetico Qi 2.2 con ricarica wireless da 25 W arrivato a settembre.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Power Bank Pro 25000 250 W è già acquistabile in Cina su Xiaomi Youpin e Xiaomi Mall al prezzo di 999 yuan, cioè circa 133 euro al cambio attuale. Per ora l’azienda non ha fornito alcuna indicazione su un’eventuale distribuzione internazionale, quindi non ci sono informazioni su un possibile arrivo in Europa.

Fonte: TecnoAndroid