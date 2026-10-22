Tenebre e Ossa, il videogioco lascia Netflix: c’è già la data

Per i fan di Tenebre e Ossa arriva un’altra notizia difficile da digerire. Netflix rimuoverà dal proprio catalogo il videogioco ispirato alla saga e lo farà il 9 novembre 2026. Con questa scelta si chiude definitivamente il capitolo del Grishaverse sulla piattaforma di streaming, che fino a oggi aveva conservato almeno un frammento di quell’universo narrativo a disposizione degli abbonati.

La decisione non arriva come un fulmine a ciel sereno, almeno per chi ha seguito le vicende della saga negli ultimi anni. Il gioco era rimasto l’unica traccia ancora accessibile di un mondo che sul servizio aveva già perso il suo pezzo più importante. Per molti appassionati rappresentava una sorta di ultimo legame con Tenebre e Ossa, un modo per restare dentro quell’ambientazione anche dopo lo stop alla produzione principale.

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Dalla cancellazione della serie all’addio del videogioco

Per capire il peso di questo annuncio bisogna tornare indietro di qualche anno. Nel novembre 2023 Netflix aveva comunicato la cancellazione della serie televisiva, una notizia che all’epoca aveva lasciato l’amaro in bocca a una comunità di spettatori molto affezionata. Da quel momento il Grishaverse sulla piattaforma si era ridotto praticamente a un solo titolo, il videogioco, rimasto lì quasi come un reperto di un progetto più ampio che non aveva avuto il seguito sperato.

Ora anche quell’ultimo tassello è destinato a sparire. La rimozione fissata per il 9 novembre 2026 segna quindi la fine di un percorso cominciato con grandi aspettative e proseguito tra alti e bassi, fino allo stop della serie e adesso al ritiro del gioco. Per i fan non si tratta solo di perdere un prodotto in più, ma di vedere scomparire del tutto la presenza della saga da uno dei servizi di streaming più diffusi.

La sequenza degli eventi è piuttosto chiara. Prima la chiusura della serie, poi un lungo periodo in cui il videogioco ha continuato a essere disponibile, infine l’annuncio della sua eliminazione. Un percorso a tappe che porta il Grishaverse a uscire di scena in modo silenzioso, senza nuovi progetti all’orizzonte sulla piattaforma.

Cosa cambia per gli appassionati del Grishaverse

Fino alla data indicata il titolo resterà accessibile, quindi chi desidera giocarci ancora ha a disposizione un margine di tempo prima della scadenza. Dopo il 9 novembre 2026 però non sarà più possibile trovarlo tra i contenuti offerti da Netflix, e con lui se ne andrà l’ultimo progetto legato a Tenebre e Ossa ancora presente sul servizio.

Per una parte del pubblico questa notizia suona come una conferma di quanto già si intuiva dopo la cancellazione della serie. Il legame tra la piattaforma e l’universo creato attorno alla saga si era progressivamente indebolito e il ritiro del gioco ne rappresenta il passaggio finale. Chi sperava in un ritorno del Grishaverse sotto altre forme, almeno su questo fronte, dovrà fare i conti con una realtà ben diversa.

L’addio riguarda dunque l’intero mondo narrativo nella sua presenza sul servizio di streaming. Dopo la fine della serie televisiva nel novembre 2023, il videogioco di Tenebre e Ossa sarà rimosso il 9 novembre 2026 e con quella data il Grishaverse lascerà definitivamente Netflix.

Fonte: TecnoAndroid