eBay licenzia 1.000 dipendenti: è il secondo taglio del 2026

eBay ha deciso di ridurre ancora il proprio organico con il licenziamento di circa 1.000 dipendenti, una cifra che corrisponde al 9% della forza lavoro complessiva. Non si tratta di un episodio isolato, perché è già la seconda volta nel 2026 che la piattaforma di commercio online interviene sul personale. A una prima lettura la notizia potrebbe far pensare a un’azienda in affanno, ma il quadro è un po’ più sfumato e si inserisce in una tendenza che nel mondo della tecnologia si vede sempre più spesso.

Negli ultimi anni i tagli nel settore tech sono diventati quasi una costante. Le ragioni sono state diverse e spesso intrecciate tra loro: un mercato che cambia di continuo, gli effetti della pandemia di COVID e una serie di fattori legati alla situazione geopolitica. Ogni ondata di licenziamenti ha avuto le sue motivazioni, ma il filo comune è stato quello di aziende costrette a ripensare struttura e priorità in tempi piuttosto rapidi.

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Quando i conti vanno bene ma il personale cala

C’è però un aspetto che rende la vicenda di eBay particolarmente interessante. I licenziamenti non sono sempre il sintomo di una crisi, e anzi capita sempre più di frequente che le grandi realtà tecnologiche riducano il personale proprio mentre i ricavi crescono e gli investitori mostrano di apprezzare i risultati. Sembra un controsenso, eppure la logica c’è.

In casi come questo l’obiettivo non è tanto risparmiare per restare a galla, quanto spostare energie e investimenti sulle attività che rendono di più. In pratica le risorse vengono concentrate dove l’azienda vede maggiori margini, mentre altre aree vengono ridimensionate. È esattamente questa la strategia che il gruppo ha scelto di seguire, e il nuovo taglio dei 1.000 posti va letto proprio in quest’ottica di riorganizzazione più che come una mossa difensiva.

La nota di Jamie Iannone e il precedente di febbraio

La decisione è stata comunicata ai lavoratori attraverso una nota interna firmata dall’amministratore delegato Jamie Iannone. Solo in un secondo momento è arrivata la conferma ufficiale da parte di un portavoce dell’azienda, che ha di fatto reso pubblica una notizia fino a quel momento circolata soltanto all’interno della società.

Il punto che colpisce di più è la vicinanza con l’intervento precedente. Già a febbraio, infatti, eBay aveva eliminato circa 800 posizioni, pari al 6% del personale di allora. Due operazioni di questa portata nello stesso anno, a pochi mesi di distanza l’una dall’altra, raccontano bene quanto la piattaforma stia lavorando a fondo sulla propria organizzazione interna e su come distribuire il lavoro tra i vari reparti.

Mettendo insieme i due piani il conto complessivo arriva a circa 1.800 posti di lavoro coinvolti nel corso del 2026. Un numero importante per una realtà delle dimensioni di eBay, che con questi interventi ha ridotto in modo significativo la propria forza lavoro nel giro di poco tempo. Per quanto riguarda l’ultima tornata di tagli, i dipendenti interessati non sono ancora stati avvisati singolarmente e riceveranno la comunicazione nei prossimi giorni.

Fonte: TecnoAndroid