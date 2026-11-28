Xiaomi alza parecchio l’asticella nel mondo della purificazione domestica con il nuovo Xiaomi Mijia All Effect Air Purifier 2 Ultra, un apparecchio appena presentato in Cina che secondo i dati dichiarati dall’azienda riesce a erogare fino a 23.750 litri di aria pulita al minuto. Si tratta di un valore decisamente superiore rispetto al passato, e il confronto con il modello che lo ha preceduto rende bene l’idea del salto compiuto. Il listino cinese parla di 7.499 yuan, una cifra importante che colloca il dispositivo nella fascia alta della categoria.

Per capire la portata della novità basta guardare all’Air Purifier 5 Pro, il precedente riferimento della gamma. Quel modello si fermava a circa 13.333 litri al minuto e al momento del debutto costava 4.799 yuan. Facendo due conti la nuova versione garantisce quasi 10.400 litri in più ogni minuto, con un incremento della portata di circa il 78%, mentre il prezzo cresce di 2.700 yuan. Il motivo per cui si parla di valuta straniera è semplice e un po’ amaro. Come accade per molti altri prodotti del marchio, anche questo purificatore Xiaomi non arriverà in Italia, almeno per il momento.

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Una bocchetta che si alza e un design più imponente

A colpo d’occhio la differenza più evidente rispetto al passato riguarda le dimensioni, sensibilmente cresciute. Ma il dettaglio che cattura davvero l’attenzione si trova nella parte superiore del nuovo modello. Lì è stata ricavata una bocchetta a scomparsa che si solleva quando l’apparecchio viene acceso e rientra nella scocca nel momento in cui lo si spegne. Una soluzione che da un lato tiene in ordine le linee del prodotto quando non è in funzione, dall’altro lo rende immediatamente riconoscibile.

Sul frontale trova posto un display circolare a colori, che diventa il punto di contatto principale con chi utilizza il dispositivo. Le griglie verticali invece scorrono lungo i lati del telaio e contribuiscono a dare al purificatore un aspetto pulito e piuttosto compatto nelle forme, nonostante la stazza superiore rispetto al predecessore. Il risultato è un oggetto che punta parecchio anche sull’estetica, oltre che sulle prestazioni pure.

Due ventole, tre uscite e i radar a onde millimetriche

Dentro la scocca Xiaomi ha inserito due ventole che alimentano tre diverse uscite d’aria. Stando ai numeri comunicati dall’azienda il flusso può essere distribuito su un arco di 180 gradi e spingersi fino a 10 metri di distanza. In pratica l’aria trattata non resta concentrata nelle immediate vicinanze dell’apparecchio ma viene diffusa in modo ampio all’interno della stanza, un aspetto che conta parecchio soprattutto negli ambienti più grandi.

Nello stesso arco di 180 gradi lavorano anche due radar a onde millimetriche, pensati per rilevare la presenza di persone entro un raggio di sei metri. È uno degli elementi più interessanti del nuovo Mijia All Effect Air Purifier 2 Ultra, perché permette al dispositivo di accorgersi di chi si trova nell’ambiente e di operare tenendo conto della sua posizione. La combinazione tra ventole, uscite multiple e sensori fa di questo modello il purificatore più ambizioso mai proposto dal marchio cinese, con quei 23.750 litri al minuto dichiarati che rappresentano il vero biglietto da visita del prodotto, attualmente in vendita soltanto sul mercato cinese al prezzo di 7.499 yuan.

Fonte: TecnoAndroid