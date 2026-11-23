Durante il Black Friday trovare un televisore compatto che costi poco e offra un pannello sopra la media non è affatto semplice, eppure Xiaomi TV F Pro 32 2026 prova a cambiare le carte in tavola. Il modello da 32 pollici porta in casa la tecnologia QLED e su Amazon scende a 129€ invece di 229€, con uno sconto del 44% che lo rende una proposta molto interessante per chi cerca una seconda TV da sistemare in camera da letto o in cucina. Fa parte della gamma Fire TV di Xiaomi e, a guardare la scheda tecnica, dentro c’è più sostanza di quanto il prezzo lasci immaginare.

Un pannello QLED in formato compatto

Il vero asso nella manica di questo televisore è lo schermo QLED da 32 pollici, basato su una tecnologia Quantum Dot che di solito si trova su prodotti di fascia più alta. Il risultato è una resa dei colori decisamente più vivace rispetto ai classici pannelli LED della stessa categoria di prezzo, con una copertura del 90% dello spazio colore DCI P3 e una profondità di 16,7 milioni di colori. La risoluzione si ferma all’HD, cioè 1366×768 pixel. Una scelta pensata per contenere i costi che comunque garantisce un’immagine pulita su una diagonale così ridotta, e non manca il supporto a HDR10 e HLG per ottenere una gamma dinamica più ampia con i contenuti compatibili.

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A muovere il tutto ci pensa il sistema operativo Fire TV, piattaforma apprezzata per la sua fluidità e per l’ampio catalogo di app di streaming, da Netflix a Prime Video fino a Disney+. Il telecomando Bluetooth integra Alexa, quindi basta la voce per cercare un film o lanciare un’applicazione. C’è anche la compatibilità con Apple AirPlay, utile per trasmettere contenuti direttamente da smartphone e Mac senza passaggi complicati.

Pure l’audio è stato curato con attenzione. Xiaomi ha inserito due altoparlanti da 10W ciascuno, accompagnati dal supporto a Dolby Audio, DTS HD e DTS Virtual:X, per un suono che risulta potente considerate le dimensioni del dispositivo. Sul fronte della connettività la dotazione è completa: WiFi dual band, Bluetooth 5.0, due porte HDMI, una USB 2.0 ed Ethernet. A questo si aggiunge un Triple Tuner capace di gestire tutti i principali standard di trasmissione digitale, ovvero DVB T2, DVB C e DVB S2.

Qualche compromesso naturalmente c’è. Oltre alla risoluzione HD al posto del Full HD, la luminosità massima si attesta intorno ai 270 nit, un valore che rende il televisore più adatto a stanze senza troppa luce diretta.

Lo sconto del Black Friday su Amazon

Con la promozione attiva su Amazon il prezzo di listino di 229€ cala a 129€, per un risparmio concreto di 100€ che corrisponde proprio al 44% in meno. Si tratta di una delle cifre più basse mai viste per questo modello, abbastanza da collocare Xiaomi TV F Pro 32 2026 tra le offerte più competitive del momento nel segmento dei televisori compatti. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon e in alcuni casi è disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero. Considerato che il modello occupa da tempo le posizioni alte tra i più venduti della sua categoria, le scorte potrebbero esaurirsi in fretta durante i giorni del Black Friday.

Fonte: TecnoAndroid