In Russia i piccioni drone sono già diventati un servizio commerciale. Niente eliche, batterie o radiocomandi, perché per le riprese aeree qualcuno ha deciso di affidarsi direttamente ai volatili e trasformarli in biodroni, uccelli con elettrodi impiantati nel cervello che possono essere guidati attraverso impulsi elettrici.

Dietro il progetto c’è Neiry, gruppo tecnologico russo che ha avviato la raccolta degli ordini per un servizio di aerofotografia al momento disponibile in versione beta. L’idea sembra uscita da un film di fantascienza eppure, stando all’azienda, avrebbe già superato la fase sperimentale per approdare a quella commerciale. Il listino parte da 300.000 rubli, circa 3.300 euro, per ogni chilometro quadrato ripreso e l’intento è proporre un’alternativa ai droni meccanici in alcune attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

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Come funzionano i piccioni con il chip nel cervello

Alla base di tutto ci sono elettrodi biocompatibili inseriti nel cervello dei piccioni, abbinati a un sistema elettronico che viene fissato sul corpo dell’animale prima del decollo con una struttura simile a uno zainetto. Neiry non si è limitata a progettare l’elettronica di bordo ma ha messo a punto anche la metodologia chirurgica e i parametri di funzionamento dello stimolatore neurale.

Il meccanismo è piuttosto particolare. Gli impulsi elettrici raggiungono aree specifiche del cervello e influenzano la direzione del volo, spingendo l’uccello verso una determinata destinazione. Secondo la società il piccione recepisce i comandi proprio perché lo stimolo arriva direttamente al cervello e genera la propensione a seguire una rotta piuttosto che un’altra. L’operatore può pilotare il biodrone in tempo reale oppure caricare in anticipo un piano di volo, esattamente come accade con un UAV tradizionale. Le immagini invece vengono raccolte da videocamere installate sul petto dell’animale, senza bisogno delle classiche piattaforme volanti.

L’azienda sostiene di avere già accumulato una certa esperienza sul campo. I primi voli di collaudo dello stormo risalgono a novembre 2025 e da allora i volatili avrebbero completato oltre 100 uscite fuori dal laboratorio, producendo più di 1.000 immagini. Il volo più lungo avrebbe superato le dieci ore mentre il controllo sarebbe stato possibile anche a distanze superiori ai 100 chilometri. Il fondatore Alexander Panov ha raccontato che nel corso dell’ultimo anno gli uccelli hanno imparato a decollare su comando, guadagnare quota, atterrare ed eseguire manovre di volo. Quanto alla qualità, le videocamere attuali garantirebbero una risoluzione al suolo inferiore a 20 centimetri per pixel e il traguardo dichiarato è scendere a 1 o 2 centimetri per pixel, con un livello di dettaglio decisamente superiore.

Utilizzi possibili, privacy e benessere degli animali

Viene spontaneo chiedersi perché preferire un piccione a un normale drone. Neiry individua diversi vantaggi rispetto ai velivoli meccanici. I piccioni drone non hanno bisogno di ricarica, dato che sfruttano la naturale capacità di volo degli uccelli, sanno aggirare da soli gli ostacoli e secondo l’azienda possono raggiungere anche zone in cui l’impiego dei droni tradizionali è vietato. Tra le applicazioni citate figurano il monitoraggio di edifici e infrastrutture urbane, il controllo delle linee elettriche, l’ispezione dei nodi di distribuzione del gas e delle condotte, oltre all’osservazione ambientale. Le riprese in città e vicino alle infrastrutture sarebbero più semplici anche grazie all’assenza di alcune autorizzazioni normalmente richieste per i droni.

Il prezzo di partenza viene descritto come paragonabile a quello dei servizi di aerofotografia tradizionali, con tariffe più convenienti previste per chi desidera ripetere le riprese lungo lo stesso percorso. Sul fronte della privacy le immagini vengono trattate secondo le regole valide per le riprese in luoghi pubblici e i volti delle persone vengono sfocati automaticamente da software basati sull’intelligenza artificiale prima della consegna del materiale.

Il nodo più delicato riguarda però il benessere degli animali. Elettrodi cerebrali, interventi chirurgici e stimolazioni elettriche su esseri viventi sollevano inevitabilmente interrogativi etici, tanto più se lo scopo è trasformare i piccioni in strumenti per attività commerciali. Neiry afferma di seguire un protocollo etico approvato e indica come obiettivo la sopravvivenza del 100% degli uccelli durante l’operazione, un traguardo dichiarato dall’azienda e non un risultato certificato da verifiche indipendenti. In passato il gruppo aveva inoltre comunicato di disporre di capacità produttive sufficienti per preparare decine di volatili ogni settimana.

Fonte: TecnoAndroid