La guida assistita di Tesla è finalmente utilizzabile anche in Italia e rappresenta uno dei passaggi più interessanti per chi segue l’evoluzione della guida automatizzata. Il Tesla Assisted Driving è arrivato sulle strade italiane grazie al riconoscimento dell’omologazione provvisoria olandese, permettendo di utilizzare il sistema anche in contesti urbani, oltre che nei percorsi extraurbani. L’idea è quella di lasciare all’auto la gestione di buona parte della guida, dalle svolte ai cambi di corsia, fino alla gestione del traffico e dei percorsi impostati sul navigatore. Non si tratta però di guida autonoma senza supervisione: chi siede al volante deve rimanere vigile, controllare costantemente ciò che accade e intervenire quando necessario.

Come si attiva e quanto costa Tesla Assisted Driving

Per utilizzare Tesla Assisted Driving è necessario disporre di una vettura compatibile, nello specifico equipaggiata con Hardware 4. L’attivazione avviene attraverso un aggiornamento software distribuito da remoto, senza dover necessariamente passare dall’assistenza o effettuare interventi fisici sull’automobile. La disponibilità può essere verificata direttamente dall’interfaccia della vettura, entrando nella sezione Comandi e successivamente in Assisted Driving. Se tra le funzionalità disponibili compare Tesla Assisted Drive, significa che il veicolo è abilitato a utilizzare il servizio.

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Credits: TecnoAndroid

Il sistema viene proposto in Italia con un abbonamento mensile da 99 euro, senza pacchetti trimestrali o annuali che consentano, almeno al momento, di ridurre il costo attraverso una sottoscrizione più lunga. Una volta attivato, si imposta la destinazione sul navigatore e si avvia la funzionalità. Da quel momento la vettura può occuparsi della guida, ma il conducente deve continuare a monitorare la strada e mantenere il controllo della situazione, pronto a intervenire in qualsiasi momento.

Una guida fluida, senza manovre brusche

È proprio su strada che Tesla Assisted Driving riesce a mostrare le sue qualità più interessanti. Durante le prove, effettuate in più occasioni, ho trovato un comportamento molto fluido, equilibrato e convincente, sia quando si viaggia a velocità sostenuta sia quando ci si muove in situazioni più complicate. La gestione dell’acceleratore e della frenata mi ha colpito particolarmente. L’auto non tende a compiere movimenti bruschi o a reagire in maniera eccessivamente nervosa, ma gestisce le situazioni con una progressione che risulta naturale. Anche quando il traffico cambia ritmo, il comportamento generale rimane molto armonioso, senza quella sensazione di essere a bordo di una vettura che esegue manovre meccaniche e poco prevedibili.

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E’ nel traffico cittadino che il Tesla Assisted Driving mi ha sorpreso maggiormente. Muoversi in città significa affrontare situazioni molto meno prevedibili, con incroci, svolte, traffico intenso, pedoni, scooter e automobili che possono cambiare comportamento in qualsiasi momento. In queste condizioni ho trovato il sistema molto bravo a gestire la circolazione, mantenendo un comportamento coerente e senza risultare impacciato. Riesce a seguire il percorso, affrontare le svolte e adattarsi alle situazioni che si presentano, senza dare l’impressione di essere continuamente in difficoltà o di dover interrompere la propria marcia per ogni piccolo imprevisto.

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Anche la gestione delle manovre mi è sembrata convincente. Non ho avuto la sensazione di una guida artificiale o eccessivamente cauta, ma di un comportamento abbastanza naturale, capace di adattarsi al contesto senza effettuare movimenti inutilmente bruschi. Naturalmente, le prove che ho effettuato non sono sufficienti per stabilire come si comporterà in qualsiasi situazione possibile. Il traffico cittadino è imprevedibile e può presentare scenari molto diversi da quelli incontrati durante i miei test. Ciò che posso raccontare è quello che ho visto direttamente: nelle situazioni affrontate, il sistema mi ha lasciato un’impressione decisamente positiva.

La fiducia è il suo punto forte, ma bisogna restare vigili

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La cosa più particolare del Tesla Assisted Driving è che, dopo pochi minuti, si tende a prendere confidenza con il suo modo di guidare. La fluidità delle manovre e la capacità di gestire la strada possono portare a dimenticare quanto sia importante mantenere sempre l’attenzione. Tesla ha previsto un sistema di monitoraggio del conducente, che utilizza la telecamera interna per verificare che chi guida sia attento. In caso di distrazioni vengono generati avvisi visivi e sonori e, dopo ripetute violazioni, il sistema può essere sospeso temporaneamente.

È un aspetto fondamentale, perché la sensazione di sicurezza trasmessa dalla tecnologia non deve essere confusa con la possibilità di abbandonare il controllo del veicolo. L’auto può occuparsi di numerose operazioni, ma la responsabilità rimane sempre del conducente.

Tesla Assisted Driving, vale 99 euro al mese?

Non è tanto una questione di lasciare fare tutto all’auto, quanto di avere un supporto che gestisce la guida con una naturalezza sorprendente. Il livello raggiunto è decisamente interessante e fa capire quanto velocemente stia evolvendo questo settore. Il costo di 99 euro al mese non è certamente trascurabile e la convenienza dipenderà dall’utilizzo che si fa dell’auto e dalla frequenza con cui si affrontano viaggi o spostamenti impegnativi. Per chi percorre molti chilometri, soprattutto su itinerari abituali ma anche nel traffico urbano, potrebbe diventare una funzionalità da prendere seriamente in considerazione.

La sensazione è che Tesla Assisted Driving sia molto più di una semplice evoluzione del cruise control adattivo o del mantenimento della corsia: è un passo avanti concreto verso un modo diverso di vivere la guida, nel quale la tecnologia inizia a gestire con grande efficacia situazioni che fino a poco tempo fa richiedevano continuamente l’intervento umano.

Fonte: TecnoAndroid