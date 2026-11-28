Con la nuova funzione Install as app, disponibile in beta su Mac e Windows, Claude permette di trasformare i piccoli strumenti creati in chat in vere app desktop, con un’icona nel Dock o nella barra delle applicazioni e una finestra dedicata. Una pagina per preparare le riunioni, un tracker degli ordini o una dashboard con i dati della giornata non restano più confinati tra gli artifact da riaprire ogni volta dentro l’applicazione. Diventano programmi a sé stanti.

La differenza rispetto a un semplice link è tutt’altro che marginale. L’app vive fuori da Claude e si avvia come qualunque altro software, e può usarla chiunque venga scelto da chi la condivide. Non occorre preparare pacchetti, non serve una API key e nemmeno un account separato, perché tutto passa dall’account Claude già esistente. Questa scelta semplifica parecchio la distribuzione ma impone anche una certa attenzione sui permessi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona e cosa sanno fare le nuove app

Il procedimento è lineare. Si descrive a Claude lo strumento desiderato e lo si prova come artifact nella conversazione. Quando il risultato convince basta cliccare su “Install as app” nel menu Condividi. L’unico requisito è aggiornare Claude all’ultima versione disponibile per Mac e Windows.

Una volta installata, l’applicazione va oltre quanto ci si aspetterebbe da qualcosa nato in chat. Può inviare notifiche, aggiungere elementi alla barra dei menu o alla system tray e sfruttare Claude insieme ai connettori dell’utente. Soprattutto si aggiorna da sola ogni volta che si modifica l’artifact di partenza, quindi non c’è bisogno di reinstallarla dopo ogni ritocco.

C’è però un aspetto economico da considerare. Le richieste che l’app invia a Claude rientrano nei limiti del piano sottoscritto, perciò un uso intenso o una condivisione con molte persone fanno salire i consumi. Non si tratta di un costo nascosto ma di un costo concreto, da valutare prima di distribuire lo strumento all’intera squadra.

Per mostrare il potenziale della novità i dipendenti di Anthropic hanno realizzato alcune app dimostrative. Linnet è un editor di immagini a livelli e Phosphor un file manager con un’estetica da set cinematografico. Sift organizza i file tramite regole con l’aiuto di Claude nello smistamento. Tern è un terminale con l’assistente integrato che spiega i comandi, mentre Vitals vive nella barra dei menu e mostra le prestazioni del computer.

Tre livelli di permessi e qualche limite da conoscere

Sul fronte della sicurezza la stessa Anthropic sceglie di essere molto chiara. Le autorizzazioni si articolano su tre livelli distinti. Quello predefinito limita l’app a ciò che farebbe un normale browser, il che basta per la maggior parte degli strumenti. Il secondo, chiamato “permessi app”, aggiunge finestre sempre in primo piano, scorciatoie globali da tastiera e notifiche. Il terzo è l’accesso completo al computer, che consente di eseguire programmi e di leggere, modificare o eliminare file senza chiedere conferma ogni volta.

Proprio quest’ultimo livello va trattato con la stessa prudenza riservata a qualsiasi software di terze parti. Non a caso può essere concesso soltanto alle app create in prima persona oppure, nei piani Team ed Enterprise, da colleghi della propria organizzazione. Un’app realizzata da uno sconosciuto non può quindi ottenere l’accesso completo. Il permesso vale inoltre solo per la versione corrente e dopo ogni aggiornamento, anche quelli fatti dallo stesso autore, Claude torna a chiedere conferma perché le modifiche potrebbero cambiare il comportamento dell’app. Anthropic avverte che le applicazioni non vengono revisionate prima dell’installazione e che una porzione di codice proveniente da un altro sito può cambiare senza una nuova approvazione.

La funzione è in arrivo su tutti i piani con alcune eccezioni. Resta esclusa per le organizzazioni predisposte per HIPAA e per le distribuzioni ibride. Sul piano Team è attiva di default ma con l’accesso completo disabilitato, mentre su Enterprise rimane spenta finché un owner non la abilita manualmente. Gli amministratori di entrambi i piani possono gestire in modo centralizzato l’attivazione dei due livelli di permessi avanzati.

Alcuni tipi di artifact non sono installabili, ovvero Claude Docs, Slides e Sheets. C’è infine un limite tecnico non trascurabile, perché per aprire queste app desktop occorre essere online e collegati a Claude. Non si tratta di software che gira in locale dopo l’installazione ma di strumenti che dipendono dalla connessione al servizio.

Fonte: TecnoAndroid