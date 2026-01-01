Realme: in arrivo lo smartphone con batteria da record

Realme da diversi anni è una società che offre smartphone decisamente interessanti e soprattutto caratterizzati da un rapporto qualità prezzo assolutamente competitivo, negli ultimi giorni sta facendo parlare di sé grazie alle recenti voci che parlano del lancio imminente di uno smartphone dotato di una batteria davvero impressionante, parliamo di una capacità di ben 10.001 mAh, una cifra decisamente incredibile che sposta la della bilancia non più sulle ore di autonomia, bensì sui giorni.

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Un passo in avanti importante

La notizia giunge dopo diversi mesi da quando la società mostrò per la prima volta al pubblico un prototipo con una batteria di questo genere funzionante senza problemi, annunciando proprio in quel momento l’arrivo di un dispositivo che si fermava a 7500 mAh.

La conferma ci arriva da una fonte decisamente a sorpresa, ma che possiamo ritenere sotto un velo di riservo decisamente attendibile, stiamo parlando del capo redattore di un blog russo che ha condiviso un’immagine del dispositivo mostrandoci le specifiche tecniche che ci permettono di avere dunque uno sguardo iniziale a questo device.

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Ovviamente la presenza di questo smartphone pubblicato su un blog russo e in lingua completamente russa, lascia pensare che la Russia potrebbe essere la prima a vedere l’esordio di questo particolare dispositivo dotato di questa batteria impressionante, le aspettative sono dunque quelle di un lancio imminente nelle prossime settimane non appena inizierà il 2026.