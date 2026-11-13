Xiaomi Clip verso l’Italia: auricolari open ear da 5,5 grammi

Gli Xiaomi Clip si preparano a lasciare la Cina per approdare anche sul mercato internazionale, Italia compresa. Si tratta dei primi auricolari open ear del marchio, caratterizzati da un design che, come suggerisce il nome stesso, si aggancia all’orecchio proprio come una clip. Il prodotto era stato svelato a maggio sul mercato cinese e adesso è spuntato sul portale global dell’azienda. Una comparsa che non sembra affatto casuale, visto che arriva a ridosso dell’evento in programma a Parigi il 17 novembre, l’occasione in cui verranno presentati Xiaomi 18 Pro e Pro Max. Tutto lascia pensare che i nuovi auricolari possano accompagnare i due smartphone nel loro debutto europeo.

Come funzionano gli Xiaomi Clip e perché sono diversi

La differenza rispetto ai classici modelli in ear è evidente già al primo sguardo. Gli Xiaomi Clip infatti non entrano nel condotto uditivo ma restano all’esterno, agganciati al padiglione auricolare. L’orecchio rimane così libero e i suoni dell’ambiente circostante arrivano in modo molto più naturale. È una soluzione pensata per chi vuole ascoltare musica o podcast senza isolarsi del tutto da quello che succede intorno, un’esigenza tutt’altro che rara per chi si muove in città o semplicemente preferisce non sentirsi chiuso in una bolla sonora. Ogni singola cuffietta pesa appena 5,5 grammi e la forma è stata studiata per garantire la massima stabilità possibile durante l’utilizzo.

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Sul fronte audio la resa è affidata a driver dinamici da 11 mm, con una risposta in frequenza che va da 20 Hz fino a 48 kHz. I codec supportati sono tre, ovvero SBC, AAC e LHDC 5.0. Proprio quest’ultimo è quello dedicato alla riproduzione ad alta risoluzione, quindi la scelta più indicata per chi tiene particolarmente alla qualità del suono. Non manca poi un sistema progettato per limitare la dispersione dell’audio verso l’esterno, un dettaglio importante su un dispositivo di questo tipo, dove l’assenza di un gommino che sigilla l’orecchio potrebbe altrimenti far arrivare la musica anche a chi sta vicino.

Autonomia, chiamate e connettività dei nuovi auricolari Xiaomi

Passando alla durata della batteria, Xiaomi dichiara fino a 9 ore di ascolto con una singola carica, che salgono a 38 ore complessive sfruttando la custodia. I numeri però cambiano quando entra in gioco il codec ad alta risoluzione. Con LHDC 5.0 attivo l’autonomia scende infatti a circa 6 ore per gli auricolari e a 25 ore totali considerando anche la custodia. C’è comunque la ricarica rapida, che con soli 10 minuti di collegamento restituisce fino a 3,5 ore di riproduzione, comoda quando si ha poco tempo prima di uscire.

Anche le telefonate hanno ricevuto una certa attenzione. Per la gestione delle chiamate gli Xiaomi Clip utilizzano tre microfoni affiancati da una VPU a conduzione ossea, per un totale di quattro unità dedicate alla cattura della voce e alla riduzione del rumore di fondo. Un sistema pensato per rendere la conversazione più pulita anche quando attorno c’è confusione.

Per quanto riguarda la connettività, a bordo trova posto il Bluetooth 5.4 ed è supportato il collegamento simultaneo a due dispositivi, così da passare dallo smartphone al computer senza dover ogni volta ripetere l’abbinamento. Alcune funzioni più evolute, come lo spostamento automatico dell’audio da un dispositivo all’altro, restano però legate a smartphone e tablet Xiaomi compatibili con HyperOS.

Fonte: TecnoAndroid