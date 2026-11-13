The Blood of Dawnwalker, per Rebel Wolves la maledizione è finita

Per anni chi amava i vampiri e allo stesso tempo i videogiochi ha dovuto accontentarsi di molto poco, almeno fino al 2 settembre 2026. Quel giorno è uscito The Blood of Dawnwalker, il titolo sviluppato da Rebel Wolves, uno studio formato da veterani di CD Projekt Red, che senza troppi giri di parole viene considerato il miglior gioco sui vampiri visto da parecchio tempo a questa parte. E secondo chi lo ha creato, l’avventura avrebbe persino spezzato una specie di maledizione che da sempre grava sull’intero filone.

Ai Golden Joysticks di quest’anno la squadra non è riuscita a portare a casa alcun riconoscimento, ma ha mostrato parecchia classe congratulandosi con i rivali e rendendo omaggio alla concorrenza. Tra i titoli celebrati c’era anche Resident Evil Requiem, incoronato Ultimate Game of the Year. Proprio durante la cerimonia il fondatore dello studio e game director di The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, si è fermato a parlare del progetto con un umore decisamente da festa.

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The Blood of Dawnwalker: Tomaszkiewicz e la maledizione del genere vampiresco

Le parole del director sono piuttosto chiare. «Molte persone ci dicevano che il genere dei vampiri fosse in qualche modo maledetto», ha raccontato Tomaszkiewicz. «Credo che in qualche modo siamo riusciti a togliere questa maledizione. Abbiamo anche un nostro spazio all’interno del genere, con il sandbox narrativo, il combattimento ibrido e le altre cose che abbiamo inserito. Ed è fantastico avere qualcosa del genere, perché abbiamo già idee su come espanderlo e su come portare nel gioco idee ancora più folli. Sono davvero felice perché per noi lo sviluppo è stato molto divertente».

Un entusiasmo comprensibile, considerando quanto sia difficile emergere in questo ambito. Il sandbox narrativo e il sistema di combattimento ibrido sono proprio gli elementi che, nelle intenzioni del team, permettono al gioco di ritagliarsi un’identità precisa rispetto a ciò che è arrivato prima.

Un filone pieno di passi falsi

Che attorno ai giochi di vampiri esista uno stigma duro a morire è un dato di fatto, e la sensazione è che questa cattiva fama ci sia praticamente da sempre. La serie Castlevania ha fissato già negli anni Ottanta un livello altissimo, quasi irraggiungibile, e ripensandoci potrebbe aver involontariamente condannato il genere a una lunga sequela di produzioni zoppicanti. Basta citare Vampire Rain, Redfall e soprattutto Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, forse la delusione più cocente di tutte.

Qualche successo moderato in realtà non è mancato nel corso degli anni. Vampyr ha convinto almeno in parte il pubblico, mentre più di recente Castlevania: Belmont’s Curse ha rappresentato un ritorno trionfale per la storica saga. Nel complesso però i titoli dedicati ai succhiasangue hanno lasciato quasi sempre l’amaro in bocca, al punto da rendere ogni nuovo annuncio motivo di diffidenza più che di curiosità.

Una scrittura da The Witcher 3 e un sequel già confermato

The Blood of Dawnwalker non si limita a essere un gioco di vampiri straordinariamente solido. È anche uno degli RPG più riusciti degli ultimi tempi, con una qualità di scrittura paragonabile a quella di The Witcher 3 sia nella missione principale sia in tutte le attività secondarie. Un risultato che, vista la provenienza degli sviluppatori, suona quasi come un ritorno alle origini per molti di loro.

Non è chiarissimo cosa intenda esattamente Tomaszkiewicz quando parla di idee per espandere l’esperienza, se si tratti di contenuti aggiuntivi o di qualcosa di più ampio. Una certezza però c’è già, perché lo studio ha ufficialmente confermato che un sequel di The Blood of Dawnwalker è in lavorazione.

Fonte: TecnoAndroid