WhatsApp prepara la posizione negli Stati senza foto né video

WhatsApp sta preparando una novità per gli Stati che renderà molto più semplice condividere la propria posizione con i contatti. L’idea è permettere di pubblicare un luogo direttamente come aggiornamento, senza doverlo accompagnare per forza con una foto o con un video. Oggi le cose funzionano in modo diverso e decisamente meno immediato. Chi vuole segnalare dove si trova deve prima scegliere un contenuto dalla galleria e solo dopo applicare l’adesivo dedicato alla posizione. Con la nuova funzione basterà invece indicare il posto da mostrare, che comparirà direttamente su una mappa. Due passaggi diventano così uno soltanto, e l’immagine smette di essere un requisito obbligatorio per far sapere dove ci si trova.

Le tracce di questa funzione sono emerse nella versione beta 2.26.45.8 di WhatsApp per Android, distribuita tramite il Google Play Store. Si tratta però di un lavoro ancora in corso. Al momento nessuno può provarla, nemmeno chi è iscritto al programma beta dell’app. Per ora quindi la novità esiste solo nel codice e non è attiva su nessun dispositivo, neppure tra quelli che ricevono le versioni di prova prima degli altri.

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Come funzionerà la condivisione della posizione negli Stati

Credits: TecnoAndroid

Una volta disponibile, la funzione si troverà nella schermata di creazione degli Stati, quella raggiungibile dalla scheda Aggiornamenti. Lì comparirà una nuova opzione dedicata proprio alla posizione, accanto agli strumenti già presenti. Se l’app ha già ottenuto i permessi necessari, proporrà in automatico il luogo in cui ci si trova in quel momento. Il suggerimento non sarà comunque vincolante perché prima della pubblicazione resterà possibile modificarlo.

C’è poi un’altra possibilità piuttosto comoda. Si potrà inserire a mano una località diversa da quella attuale, cercando direttamente il posto che si desidera condividere. In pratica non sarà obbligatorio trovarsi fisicamente in un determinato luogo per mostrarlo ai propri contatti attraverso lo Stato.

Un aspetto legato alla privacy merita attenzione. Per sfruttare questa opzione bisognerà comunque concedere a WhatsApp almeno l’accesso alla posizione approssimativa. Senza questo via libera la funzione non potrà essere utilizzata. Chi non vuole fornire all’app la propria posizione precisa potrà quindi intervenire sui permessi dalle impostazioni dello smartphone, limitando l’accesso a quella approssimativa e continuando ugualmente a usare la nuova opzione negli aggiornamenti.

Una mappa al posto del vecchio adesivo

Cambierà anche il modo in cui la posizione apparirà a chi guarda lo Stato. Il classico adesivo appoggiato sopra una foto lascerà spazio a una vera e propria scheda dedicata. Al suo interno troveranno posto una mappa, un segnaposto verde che indica il punto, il nome del luogo e l’indirizzo completo. Un’impostazione più ordinata rispetto a quella attuale, dove l’indicazione geografica resta un elemento sovrapposto all’immagine e non il contenuto principale dell’aggiornamento.

Il nuovo formato mette quindi il luogo al centro della scena. Chi pubblica non dovrà più preoccuparsi di scegliere uno scatto adatto da usare come sfondo, mentre chi riceve l’aggiornamento avrà davanti tutte le informazioni utili raccolte in un unico riquadro, dal nome del posto fino all’indirizzo.

Anche chi visualizza lo Stato avrà a disposizione uno strumento in più. Nella parte superiore dello schermo comparirà infatti un pulsante che permetterà di ingrandire la mappa, così da vedere con maggiore chiarezza la posizione indicata dal contatto.

Fonte: TecnoAndroid