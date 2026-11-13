Google Antigravity 2.29: agenti remoti nel cloud e Voice Mode

Google ha distribuito un aggiornamento corposo per Antigravity, la piattaforma di sviluppo basata su agenti AI, che con la versione 2.29 introduce gli agenti remoti nel cloud, una modalità vocale costruita su Gemini Live e un’interfaccia ridisegnata. Il rilascio è in corso in questi giorni su Mac, Windows e Linux e riguarda sia l’uso quotidiano sia l’autonomia degli agenti.

L’aggiornamento arriva dopo mesi piuttosto movimentati per Antigravity. A maggio Google aveva triplicato per due volte nel giro di pochi giorni i limiti di utilizzo, dopo le proteste degli sviluppatori. Nel frattempo l’azienda ha lavorato anche sul fronte dei consumi, ad esempio con Gemini 3.5 Flash (Low), la variante pensata per usare meno token nelle attività più semplici.

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Remote Agents e Voice Mode, le due novità più importanti

La funzione di maggior peso si chiama Remote Agents ed è riservata agli abbonati ai piani a pagamento Google AI Pro e Google AI Ultra. Il funzionamento è semplice: si crea un progetto remoto nel cloud partendo da un repository GitHub oppure da una cartella di Google Drive, poi lo si affida agli agenti della piattaforma.

Tutto avviene in un ambiente cloud isolato che continua a lavorare anche quando il portatile viene chiuso. Gli agenti si possono gestire dallo smartphone attraverso la pagina dedicata ai progetti remoti, che esisteva già. Di fatto diventa possibile avviare un’attività, lasciarla proseguire da sola nel cloud e seguirne i progressi dal telefono anche lontano dalla scrivania.

Lo stesso team di Antigravity, in un messaggio pubblicato il 6 novembre, ha spiegato che le attività girano su macchine virtuali indipendenti nel cloud. L’idea è lanciare un compito, allontanarsi per un caffè, sbloccare eventuali permessi dal telefono e tornare trovando test superati e una pull request pulita. La funzione è disponibile su tutti i piani consumer a pagamento.

Accanto al microfono già presente debutta poi la nuova Voice Mode, basata su Gemini Live. Consente di dialogare con Antigravity e di affidare le richieste all’agente direttamente a voce, senza passare dalla casella di testo. Google offre diverse voci tra cui scegliere e la velocità della risposta parlata si regola da 0,75x fino a 2x.

Nuovo design, automazioni e browser integrato

Sul piano estetico la pagina delle conversazioni cambia volto. La casella per le richieste scende in basso e in alto compare un messaggio di benvenuto, proprio come nell’app di Gemini. Il carattere predefinito diventa Google Sans e arriva anche il nuovo tema Onyx. Nei progetti con un solo repository la scelta del branch e quella del worktree Git sono state riunite in un unico menu, mentre il selettore degli agenti ora si trova all’interno del menu dei modelli.

Rinnovata anche la pagina delle automazioni, che adesso le suddivide in tre elenchi distinti: programmate, sempre attive e in pausa. Per ognuna viene indicato quando è stata eseguita l’ultima volta e quando lo sarà la prossima. La programmazione si imposta da menu molto semplici, i dettagli si consultano senza uscire dalla pagina e le nuove automazioni si creano tramite un modulo a schermo intero.

Diversi ritocchi interessano il browser integrato. I download finiscono direttamente nella cartella predefinita senza richieste di conferma, l’avanzamento appare in un pannello nella barra degli strumenti e la cartella di destinazione si sceglie da Impostazioni > Generali. Digitando nella barra degli indirizzi compaiono i suggerimenti delle pagine già visitate e la cronologia salvata si può cancellare dalla stessa sezione delle impostazioni.

La barra degli indirizzi è stata ridisegnata con indicatori più chiari sulla sicurezza della connessione. Durante il caricamento appare una sottile barra di avanzamento in cima alla pagina e quando un sito chiede di inserire del testo si apre una finestra direttamente al suo interno. Dalla scheda “Nuova scheda” del pannello laterale si possono aprire indirizzi web o avviare ricerche su Google, i link si trascinano nel pannello per aprirli nel browser integrato e dal menu di ciascuna scheda è possibile chiudere tutte quelle alla sua sinistra.

Chiudono il pacchetto le scorciatoie da tastiera, ora personalizzabili da Impostazioni > Scorciatoie con la possibilità di ripristinare quelle predefinite, insieme ad alcuni miglioramenti alle prestazioni. Antigravity si avvia più rapidamente a freddo e sia la barra laterale sia il pannello laterale si aprono e si chiudono con animazioni fluide, senza salti nell’impaginazione. Per il momento gli agenti remoti restano un’esclusiva di chi ha sottoscritto un abbonamento a pagamento.

Fonte: TecnoAndroid