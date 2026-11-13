HyperOS 4: Xiaomi 12T e Redmi Note 12 tra gli esclusi dall’update

Con l’arrivo di HyperOS 4 sugli smartphone Xiaomi è partita anche la consueta conta degli esclusi. La distribuzione globale è iniziata da pochi giorni e procede per gradi, dai modelli più recenti fino a dicembre, ma come accade a ogni nuova versione del sistema operativo una parte dei dispositivi rimarrà a guardare. Tra i nomi più noti spiccano Xiaomi 12T e Redmi Note 12, due telefoni ancora piuttosto diffusi, a cui si aggiungono alcuni modelli economici che finora non hanno visto nemmeno una versione di prova.

Il calendario cinese di HyperOS 4 e quello globale

In Cina l’aggiornamento circola già da metà ottobre. La prima ondata, partita il 15 ottobre 2026, ha coinvolto la serie Xiaomi 17, le serie Redmi K100 e K90 e il tablet Xiaomi Pad 8. Il calendario ufficiale pubblicato dall’azienda comprende in totale 57 smartphone e 15 tablet, divisi in gruppi con scadenze precise. Entro il 31 ottobre è toccato a Xiaomi 17 Max, 17T e 17T Pro, Redmi K90 Max e alla serie Redmi Turbo 5. Entro il 15 novembre è il turno della serie Xiaomi 15, di MIX Flip 2, Civi 5 Pro e della serie Redmi K80, mentre entro il 30 novembre arriveranno le serie Redmi Note 17 e Redmi Note 15.

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A dicembre sarà la volta delle serie Xiaomi 14 e Xiaomi 13, di MIX Fold 3 e MIX Fold 4, della serie Redmi K70, di Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 5G. Televisori e dispositivi indossabili sono invece attesi a gennaio 2027.

In questa lista mancano gli smartphone POCO, semplicemente perché in Cina non vengono venduti. Per l’Italia e gli altri mercati vale la tabella di marcia globale diffusa da Xiaomi all’inizio di novembre, che segue tempi diversi e include anche i POCO. Chi possiede un dispositivo Xiaomi, Redmi o POCO acquistato da noi deve quindi fare riferimento a quella. Fuori dalla Cina il percorso era cominciato a settembre con la beta globale, aperta prima a Xiaomi 17, 17 Ultra e Leica Leitzphone e poi allargata a Xiaomi 17T, 17T Pro, 15 e 15 Ultra.

Chi resta fuori e chi è ancora in bilico

L’esclusione di alcuni modelli dipende dalla fine del supporto software, che Xiaomi comunica con date precise sul sito del proprio centro sicurezza. Nel corso del 2026 sono 19 i dispositivi che escono dall’elenco. A marzo è toccato a Xiaomi 12 e 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi 12C e Redmi A2 e A2+. A maggio sono usciti POCO F5 e F5 Pro, a ottobre Xiaomi 12T e 12T Pro, mentre a novembre è il momento di Redmi 13C e POCO C65.

Negli ultimi anni comunque l’azienda ha allungato le sue promesse. Xiaomi 15, per esempio, riceverà quattro aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, pur restando sotto i sette anni che oggi Samsung e Google garantiscono sui loro modelli di punta.

Poi ci sono i casi incerti. Per nessuno smartphone fermo ad Android 16 risultano versioni di prova di HyperOS 4, e sei modelli non sono ancora entrati nella fase di test: Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14S, Redmi A5 4G, POCO C71, POCO M6 Pro 4G e POCO X6 5G. Xiaomi non ha confermato la loro esclusione, e alcuni hanno davanti ancora diversi anni di aggiornamenti di sicurezza. Se però le cose andassero così, continuerebbero a funzionare con HyperOS 3. Del resto già a settembre si parlava di un elenco di compatibilità più ristretto del previsto, legato alla scelta di portare il nuovo sistema soltanto sui dispositivi con Android 17.

Curioso il caso della serie Xiaomi 13, presente tra i modelli previsti per dicembre nonostante al lancio, nel 2023, le fossero stati promessi tre grandi aggiornamenti di Android, fino ad Android 16. L’azienda non ha chiarito se questi telefoni riceveranno Android 17 o una versione di HyperOS 4 basata ancora su Android 16.

Cosa cambia con il nuovo sistema

La novità più evidente è l’aspetto grafico, battezzato Soft Light Glass. Si tratta di un materiale trasparente che, stando a Xiaomi, regola il proprio grado di trasparenza in base ai colori e ai contenuti sottostanti, e che ricorda parecchio il Liquid Glass introdotto da Apple. Anche l’orologio della schermata di blocco ora si può ingrandire, spostare e personalizzare nello stile, un po’ come su iPhone con iOS 26. L’effetto completo è riservato agli smartphone con Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500, XRING O1 (il chip progettato da Xiaomi) o processori più recenti, mentre gli altri ricevono una versione semplificata.

Sul fronte delle prestazioni l’azienda dichiara che dopo otto ore di utilizzo la memoria libera aumenta del 27,2% e che le app si aprono il 17,5% più velocemente dopo sessioni d’uso prolungate. L’assistente vocale Super XiaoAI 2.0 sfrutta ora MiMo, il modello di intelligenza artificiale sviluppato in casa, e introduce una nuova Modalità esperto, anche se per il momento quasi tutte le funzioni basate sull’intelligenza artificiale restano limitate alla Cina.

HyperOS 4 dovrebbe poggiare su Android 17, ma i modelli più recenti del marchio avevano già ricevuto questa versione di Android a luglio attraverso un rilascio intermedio, HyperOS 3.3.

Fonte: TecnoAndroid