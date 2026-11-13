Bollo auto 2027: 10 auto sotto 20.000 euro che non lo pagheranno

Dal 2027 le auto economiche con motori fino a 80 kW saranno esentate dal pagamento del bollo auto, e questo cambia un po’ i conti per chi deve scegliere una nuova vettura. Il prezzo di listino resta naturalmente la prima voce su cui puntare per risparmiare, ma l’esenzione dalla tassa automobilistica aggiunge un vantaggio che si ripete ogni anno. Per un’utilitaria si tratta di una cifra che va dai 100 ai 160 euro a seconda della Regione di residenza. Non una fortuna, è vero, eppure per chi vuole ridurre al minimo le spese fisse legate alla macchina il dettaglio conta eccome.

Ecco quindi dieci modelli che non pagheranno il bollo dal 2027, tutti con un listino entro i 20.000 euro, ordinati dal più accessibile al più caro. Si va dalle piccole cittadine ai SUV compatti di origine cinese, con motori a benzina, ibridi leggeri e versioni a GPL.

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Dalla Pandina alla Seat Ibiza, le più convenienti

In cima alla lista c’è la Fiat Pandina, che nell’allestimento Pop 1.0 Hybrid parte da 15.950 euro. Anche gli altri allestimenti restano sotto la soglia dei 20.000 euro, compresa la Cross da 19.250 euro. Sotto il cofano lavora il 1.0 tre cilindri mild hybrid a benzina da 48 kW (65 CV) con cambio manuale a 6 marce, per un consumo di 5,0 l/100 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 14,1 secondi.

Al secondo posto si piazza la Dacia Sandero, proposta a 16.800 euro nella versione Streetway Expression TCe 100, mentre la Stepway con lo stesso motore e allestimento sale a 17.700 euro. La vendutissima hatchback rumena monta un 1.0 tre cilindri turbo benzina da 74 kW (101 CV) abbinato al manuale a 6 marce. Il consumo combinato WLTP dichiarato è di 5,4 l/100 km e lo scatto da 0 a 100 richiede 9,7 secondi.

Gradino più basso del podio per la Citroen C3 da 16.900 euro, nella variante Turbo 100 CV Manuale. Qui il motore è un 1.2 turbo benzina da 74 kW (101 CV) con cambio a 6 rapporti, che consuma in media 5,5 l/100 km e raggiunge i 100 km/h in 10,6 secondi. Poco più su c’è la Seat Ibiza di quinta generazione, vicina ai dieci anni di carriera dopo due restyling. La versione base costa 17.000 euro e usa il 1.0 MPI tre cilindri aspirato da 59 kW (80 CV) con manuale a 5 marce, per 5,2 l/100 km e 15,3 secondi da 0 a 100.

SUV cinesi, Kia Picanto e Fiat Grande Panda

Poco conosciuta ma decisamente conveniente, la EMC Quattro è un SUV compatto lungo 4 metri che parte da 17.700 euro. Con il cambio automatico CVT il prezzo sale a 19.200 euro, mentre la versione bifuel a GPL arriva a 19.600 euro. Il motore è un classico 1.5 benzina aspirato da 76 kW (103 CV) con manuale a 5 marce nella versione d’accesso, per un consumo WLTP di 7,2 l/100 km e uno scatto da 0 a 100 in 11 secondi.

Anche la Kia Picanto di terza generazione si avvicina al decennale con due restyling alle spalle e propone una versione a benzina da 17.800 euro. Con il cambio automatico servono 18.800 euro, con il GPL 19.550 euro. La 1.0 GDi Urban sfrutta un tre cilindri aspirato da 50 kW (68 CV) e un manuale a 5 marce, con 5,3 l/100 km di consumo combinato e 14,6 secondi da 0 a 100 km/h.

Non poteva mancare la Fiat Grande Panda a benzina, che in allestimento Pop costa 17.900 euro mentre la più ricca Icon si ferma a 19.650 euro. Entrambe montano il 1.2 tre cilindri turbo da 74 kW (101 CV) con manuale a 6 marce, per 5,6 l/100 km e 11,2 secondi da 0 a 100.

Evo 3, DFSK Glory 500 e Fiat 500 completano la lista

Altra italiana del gruppo è la Evo 3, crossover di origini orientali che nella versione bifuel benzina e GPL resta sotto gli 80 kW e costa 17.900 euro. Il suo 1.5 quattro cilindri aspirato da 79 kW (107 CV) è abbinato a un manuale a 5 marce, con un consumo medio di 8,4 l/100 km e 14,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

La seconda cinese della classifica è la DFSK Glory 500, SUV da 4,38 metri che parte da 17.988 euro. Con il cambio automatico si arriva a 19.788 euro, con l’impianto GPL a 19.988 euro. Anche qui c’è un 1.5 aspirato da 78 kW (106 CV) con manuale a 5 marce, che consuma in media 7 l/100 km e impiega 15 secondi da 0 a 100. Chiude l’elenco la Fiat 500 Hybrid, che in allestimento Pop costa 19.900 euro. Il motore è lo stesso della Pandina, cioè il 1.0 tre cilindri aspirato mild hybrid da 48 kW (65 CV) con manuale a 6 marce, per un consumo combinato WLTP di 5,2 l/100 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 16,2 secondi.

Fonte: TecnoAndroid