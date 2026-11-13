Xiaomi 18 Pro, schermo posteriore con Google Maps e Spotify

Il display posteriore che aveva convinto il pubblico con Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max si prepara finalmente a uscire dai confini cinesi. Con Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max l’azienda porterà questo secondo schermo anche sui mercati internazionali e ha già cominciato a svelare quali applicazioni saranno in grado di sfruttarlo. Tra i nomi confermati spiccano Google Maps, Spotify e YouTube Music, tre servizi che fanno parte della routine quotidiana di moltissime persone.

Per capire il peso della novità conviene fare un piccolo passo indietro. La generazione precedente aveva introdotto il pannello sul retro come una delle trovate più apprezzate della serie, eppure chi vive fuori dalla Cina non ha mai avuto modo di provarla davvero. Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max sono infatti rimasti un’esclusiva cinese, lasciando agli altri mercati soltanto la curiosità di vedere come funzionasse quello schermo aggiuntivo nell’uso di tutti i giorni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Lancio internazionale fissato per il 17 novembre

Con la nuova famiglia lo scenario cambia in modo netto. Il lancio internazionale di Xiaomi 18 Pro e del fratello maggiore Pro Max è previsto per il 17 novembre, e per la prima volta anche gli utenti al di fuori della Cina potranno mettere alla prova il secondo display. Proprio in vista di questo debutto globale il produttore ha deciso di giocare d’anticipo, mostrando alcune delle app compatibili e chiarendo così a cosa servirà concretamente lo schermo collocato sul retro.

La scelta di partire da servizi così diffusi non è casuale. Si tratta di applicazioni che vengono aperte più volte al giorno, spesso per azioni rapide che non richiedono di sbloccare il telefono e di passare dallo schermo principale. Ed è esattamente su questo tipo di utilizzo veloce che il pannello posteriore punta a fare la differenza.

Musica e navigazione senza girare il telefono

Le prime conferme riguardano la musica. Con Spotify e YouTube Music sarà possibile intervenire sulla riproduzione direttamente dal display secondario mentre si ascolta un brano, senza dover voltare lo smartphone ogni volta. Sul pannello comparirà anche la copertina dell’album, un dettaglio che rende l’esperienza più piacevole anche dal punto di vista visivo e trasforma il retro del dispositivo in una sorta di piccolo lettore musicale sempre a portata di mano.

C’è poi Google Maps, probabilmente una delle integrazioni più interessanti dell’intero pacchetto. Le indicazioni stradali potranno essere consultate sul retro di Xiaomi 18 Pro, evitando di dover controllare continuamente il display principale per capire dove svoltare o quanta strada manca. Una soluzione pensata per rendere la navigazione più immediata, soprattutto negli spostamenti in cui basta un’occhiata per orientarsi.

Notifiche, selfie e meteo sul pannello secondario

Le funzioni del pannello secondario non si fermano alle app di terze parti. Lo stesso schermo servirà infatti per leggere le notifiche in arrivo, così da dare uno sguardo ai messaggi senza girare il telefono, e per scattare selfie utilizzando le fotocamere posteriori. In questo modo gli autoscatti potranno contare sui sensori principali del dispositivo anziché su quello frontale, sfruttando il display sul retro come mirino per inquadrare il soggetto.

All’elenco delle applicazioni compatibili si aggiunge infine un’app di casa. Sul display posteriore di Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max non mancherà infatti nemmeno l’app Meteo sviluppata da Xiaomi, che permetterà di consultare le previsioni direttamente dal retro dello smartphone.

Fonte: TecnoAndroid