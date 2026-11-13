Google Foto: Gomma magica e Sfocatura senza più copie duplicate

Google ha annunciato nelle scorse ore una novità per Google Foto che promette di semplificare la vita a chi ritocca spesso i propri scatti. Le modifiche alle foto potranno infatti essere applicate senza la necessità di salvare una copia separata dell’immagine, mettendo fine a quell’accumulo di duplicati che per anni ha affollato la galleria di molti utenti.

Non si tratta di un dettaglio da poco, considerando il ruolo che l’app ha conquistato nel tempo. Google Foto è la galleria multimediale predefinita degli smartphone della gamma Pixel e la sua presenza cresce anche su tanti altri dispositivi Android, in particolare su quelli che non integrano una galleria proprietaria. Un cambiamento nel modo di salvare le immagini finisce quindi per toccare una platea davvero ampia di persone. L’annuncio è arrivato attraverso un breve post pubblicato sul portale della community, senza grandi proclami. Eppure la questione affrontata è di quelle che gli utenti più attivi conoscono bene, perché riguarda direttamente il modo in cui le immagini vengono modificate e poi archiviate.

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Gomma magica e Sfocatura senza più copie aggiuntive

Il colosso di Mountain View ha deciso di intervenire su un problema di lungo corso dell’app. Fino a oggi, applicando strumenti di editing avanzati come Gomma magica oppure Sfocatura, o ancora intervenendo su immagini nei formati UltraHDR e C2PA, l’applicazione obbligava a salvare la versione ritoccata come copia. Il risultato era piuttosto prevedibile, con più versioni dello stesso scatto conservate una accanto all’altra e di conseguenza una maggiore quantità di spazio di archiviazione occupato senza un vero motivo.

Con il nuovo approccio le modifiche apportate non genereranno più alcuna copia aggiuntiva della foto. C’è poi un aspetto altrettanto interessante legato alla flessibilità del lavoro. Dopo il salvataggio sarà possibile riaprire l’editor per intervenire di nuovo sull’immagine, anche ritoccando i parametri già regolati in precedenza. Chi aveva esagerato con un effetto o voleva semplicemente rivedere una scelta potrà quindi tornare sui propri passi senza ritrovarsi con l’ennesimo file quasi identico nella libreria.

In pratica l’intervento punta a rendere il flusso di lavoro più pulito e lineare, riducendo il disordine nella galleria e lasciando all’utente la possibilità di perfezionare uno scatto in più momenti diversi.

Quando arriverà la novità e su quali dispositivi

Al momento la funzione non sembra ancora disponibile, almeno non su larga scala. Anche con la versione 8.0 dell’app, provando a modificare un’immagine con Gomma magica compare ancora l’opzione Salva come copia, segno evidente che quanto annunciato da Google non è stato ancora implementato in modo diffuso.

L’azienda non ha comunicato tempistiche precise per il rilascio. L’unica indicazione fornita riguarda la compatibilità, visto che la novità sarà supportata da tutti i dispositivi che eseguono almeno Android 11. Una soglia piuttosto bassa, che dovrebbe permettere a una larga fetta di smartphone di beneficiarne una volta completata la distribuzione.

Per scaricare o aggiornare Google Foto su un dispositivo Android è sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store. Da lì basta un tap su Installa nel caso in cui l’applicazione non sia ancora presente sul telefono, oppure su Aggiorna qualora venga segnalata la disponibilità di una nuova versione.

Fonte: TecnoAndroid