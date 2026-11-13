Samsung Galaxy A18 5G appare nel Bluetooth SIG con sei varianti

Il lancio di Samsung Galaxy A18 5G potrebbe essere ormai alle porte. Il nuovo smartphone è stato infatti individuato più volte nel database del Bluetooth SIG, con un numero di varianti che lascia intuire una distribuzione davvero capillare. Il dispositivo andrà ad affiancare la versione 4G, già ufficiale, nel ruolo di apripista della nuova generazione di intermedi della serie A*8 firmata dal colosso coreano.

Vale la pena spendere due parole sul Bluetooth SIG, ovvero lo Special Interest Group. Si tratta del consorzio che porta avanti lo sviluppo della tecnologia Bluetooth e che ne certifica la compatibilità nelle varie implementazioni concrete, telefoni compresi. Prima di arrivare nei negozi ogni dispositivo deve passare da questo controllo, motivo per cui le comparse in questo archivio vengono spesso considerate un indizio piuttosto affidabile di un debutto ormai non troppo lontano.

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Sei varianti di Galaxy A18 5G per mercati diversi

Nel registro sono apparse addirittura sei varianti di Galaxy A18 5G, tutte con il classico prefisso SM e distinte in base all’area geografica di destinazione. La sigla A186B riguarda l’Europa, mentre A186B/DS è pensata per l’Asia. Per gli Stati Uniti sono previste due versioni, cioè A186U per i modelli brandizzati dagli operatori e A186U1 per quelli sbloccati. Completano il quadro A186W, destinata al Canada, e A1860, riservata a Cina e Hong Kong.

Come succede quasi sempre, queste certificazioni non rivelano molto sul telefono vero e proprio. È comunque ragionevole pensare che le differenze rispetto al modello 4G non saranno particolarmente marcate. Il cambiamento più evidente riguarderà la piattaforma hardware, visto che serve un chip dotato di modem 5G. Con buona probabilità la scelta ricadrà su un processore Qualcomm Snapdragon, anche se il modello preciso al momento non è ancora emerso.

Cosa aspettarsi dalla scheda tecnica

Il resto della dotazione dovrebbe ricalcare quasi in tutto quella della variante già in commercio. Sul frontale troverà posto un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (1.080 x 2.340 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e profondità colore a 8 bit, quindi 16 milioni di colori. La fotocamera per i selfie sarà ospitata in un notch a forma di U, una soluzione ancora diffusa in questa fascia di prezzo.

Sul fronte memorie si parla di 4 GB di RAM affiancati da 128 GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico posteriore dovrebbe contare su tre sensori, con una principale da 50 MP accompagnata da un’ultra grandangolare da 5 MP e da una macro da 2 MP. Davanti invece è attesa una camera da 13 MP. A garantire l’autonomia ci penserà una batteria da 5.000 mAh, ricaricabile via cavo con una potenza massima di 25 W.

Non mancherà la certificazione IP64 contro polvere e acqua, sufficiente a proteggere il telefono dagli schizzi ma non adatta all’immersione. Sul piano software Galaxy A18 5G dovrebbe arrivare con Android 17 personalizzato dall’interfaccia One UI 9. Particolarmente interessante il supporto promesso, che prevede sei anni di aggiornamenti del sistema operativo e altrettanti di patch di sicurezza, distribuiti in parallelo. Per quanto riguarda le tempistiche, il nuovo modello potrebbe fare il suo ingresso sul mercato nelle primissime settimane del 2027.

Fonte: TecnoAndroid