Zelda: Ocarina of Time, il remake dice addio ai quadri di Mario

Nel nuovo remake di Zelda: Ocarina of Time sono spariti i riferimenti a Super Mario e a Skyward Sword che i fan più attenti conoscevano bene. Una scelta voluta da Nintendo con un obiettivo preciso, cioè evitare che qualche dettaglio fuori contesto distragga i giocatori mentre esplorano Hyrule. Per il resto il progetto resta piuttosto fedele all’originale, ma la casa di Kyoto non ha avuto paura di intervenire dove lo riteneva necessario. E considerando quanto Nintendo sia attenta a collocare ogni gioco, remaster o rifacimento all’interno del proprio catalogo, la decisione non stupisce più di tanto.

Addio ai ritratti di Mario e ai sosia del Regno dei Funghi

Chi ha giocato la versione originale ricorderà probabilmente i ritratti dei personaggi di Mario appesi nel castello, oltre alle evidenti influenze stilistiche su alcuni abitanti del regno. Talon, Malon e Ingo somigliano parecchio rispettivamente a Mario, Peach e Luigi, e la cosa ha una spiegazione semplice. Ocarina of Time e Super Mario 64 erano in sviluppo nello stesso periodo, quindi un certo travaso di idee tra i due team era quasi inevitabile. Trent’anni dopo però quel legame non esiste più e il nuovo remake non condivide lo stesso rapporto con l’avventura dell’idraulico. Ecco perché i quadri sono stati rimossi, anche se Talon, Malon e Ingo continuano ad avere dei sosia piuttosto riconoscibili nell’universo di Mario.

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A chiarire il ragionamento ci ha pensato Eiji Aonuma, storico produttore della serie, in una recente intervista. “Certamente all’epoca, quando li abbiamo inseriti, non credo che qualcuno lo considerasse un grosso problema. Forse c’era un approccio più spensierato o rilassato verso questo genere di cose” ha spiegato. Poi ha aggiunto che oggi la prospettiva è cambiata. Se un giocatore attraversa quella zona, tenendo conto del modo in cui il team sta costruendo il mondo e della libertà espressiva concessa a chi gioca, e alzando lo sguardo si chiede “Perché c’è Yoshi lì?”, quel momento rischia di spezzare l’esperienza. “Quindi questa volta la vediamo in modo un po’ diverso” ha concluso Aonuma.

Anche gli Easter Egg di Skyward Sword lasciano il remake

Una dinamica molto simile riguarda la versione per Nintendo 3DS. Proprio come l’originale era uscito a ridosso di Super Mario 64, la riedizione portatile di Ocarina of Time arrivò sul mercato più o meno in contemporanea con Zelda: Skyward Sword. Da qui i rimandi incrociati, con alcune illustrazioni ispirate al capitolo per Wii inserite qua e là nel gioco. Anche questi elementi sono stati eliminati dal nuovo remake, sempre per non distogliere l’attenzione da tutto il resto.

Aonuma ricorda bene come andarono le cose. “Ricordo che all’epoca i designer della versione 3DS erano molto interessati a disseminare Easter Egg di quel tipo in tutto il gioco, e la tempistica dell’uscita di Skyward Sword era perfetta per includerli. Così ho detto: va bene, procediamo” ha raccontato il produttore. Il principio applicato oggi però è lo stesso visto per i riferimenti a Mario 64. Secondo Aonuma non bisogna interrompere l’esperienza di gioco mostrando qualcosa che non ha nulla a che vedere con ciò che si sta facendo in quel momento, ed è per questo motivo che si è deciso di non seguire quella strada.

Alla stessa intervista ha partecipato anche Hidemaro Fujibayashi, director di Skyward Sword, che avrebbe potuto prendersela per la sparizione dei rimandi alla sua opera. Nessun rancore però. “È proprio come ha detto il signor Aonuma. C’era un concetto di fondo in quello che volevamo ottenere, quindi nessun risentimento” ha commentato Fujibayashi.

Fonte: TecnoAndroid