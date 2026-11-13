Codice della Strada, stop del Consiglio di Stato: occorrono chiarimenti

Il percorso del nuovo Codice della Strada si fa più tortuoso del previsto. Il via libera preliminare arrivato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 ottobre lasciava immaginare un passaggio parlamentare piuttosto rapido. Invece la riforma ha incassato una frenata pesante dal Consiglio di Stato, che ha scelto di sospendere il proprio parere definitivo e chiede al Governo chiarimenti e documenti mancanti prima di andare avanti.

Il testo, a dire il vero, non godeva di grande consenso nemmeno prima. Contro la riforma si erano già schierate 27 città capoluogo e 42 associazioni di pedoni e ciclisti. Adesso però lo stop arriva da un organo istituzionale, con un parere interlocutorio di quarantasette pagine adottato nell’adunanza del 3 novembre e notificato formalmente all’esecutivo il 6 novembre. A dare notizia della battuta d’arresto è stato Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, secondo cui la strada verso l’approvazione definitiva “inizia a farsi piena di ostacoli e di possibili criticità”. Dopo l’invio delle osservazioni il Consiglio di Stato avrà venti giorni di tempo, fino a metà dicembre, e dovrà esaminare anche i pareri della Conferenza Unificata e del Garante per i dati personali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Enti locali e privacy, i due nodi procedurali

Non si parla di una bocciatura vera e propria. Il provvedimento è una sospensione con cui i magistrati chiedono integrazioni documentali e precisazioni normative ritenute indispensabili. Il primo problema riguarda la procedura. Secondo i giudici di Palazzo Spada il Governo avrebbe dovuto ottenere in anticipo il parere obbligatorio della Conferenza Unificata, l’organismo che riunisce Regioni, Province e Comuni, prima di inviare lo schema al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. L’esame nelle aule è invece partito senza che il confronto con gli enti locali fosse stato formalizzato. Mancano poi alcuni atti di concerto con i ministeri competenti e le attestazioni sulla corretta applicazione della proroga dei termini di delega.

C’è anche la delicata questione dei dati sensibili. Il testo non è mai stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, eppure la riforma cambia in profondità il modo in cui vengono svolti i controlli sul territorio nazionale. Prevede infatti l’accesso telematico alle banche dati della Motorizzazione civile per verificare in tempo reale patente e carta di circolazione, insieme a un impiego massiccio di riprese video, dispositivi fotografici e accertamenti digitali su veicoli e conducenti. Per i giudici amministrativi la priorità è stabilire con rigore chi potrà consultare queste informazioni e con quali garanzie di sicurezza.

Multe per velocità e data di partenza ancora incerte

Le perplessità non finiscono qui. Tra le disposizioni da rivedere spiccano le nuove sanzioni per eccesso di velocità. L’organo consultivo ha notato una contraddizione evidente tra la relazione illustrativa, che annunciava multe commisurate ai singoli chilometri orari oltre il limite, e le tabelle allegate, che invece conservano le tradizionali fasce forfettarie. I magistrati sollecitano anche l’introduzione di una soglia minima, così da impedire sanzioni di importo irrisorio. Chiarimenti vengono chiesti pure su guida automatizzata, monopattini elettrici, piste ciclabili, pubblicità stradale e poteri della polizia stradale.

Anche il calendario della riforma resta tutt’altro che definito. Lo schema prevede l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada il 1° aprile 2027, con efficacia dal 1° gennaio o dal 1° aprile 2028, ma tutto è legato al regolamento attuativo e quindi nessuna scadenza può dirsi davvero sicura. Il Governo ha ora tempo fino al 25 novembre 2026 per trasmettere le integrazioni richieste. A quel punto il Consiglio di Stato avrà a disposizione venti giorni per pronunciare il proprio verdetto definitivo.

Fonte: TecnoAndroid