Azioni Nvidia -25% in un mese: il calo precede il caso Huang

Le azioni Nvidia hanno perso il 25% nel giro di trenta giorni e il dato più interessante riguarda i tempi della discesa. Il calo infatti non è nato con il caso Huang. Quando l’azienda ha comunicato l’avvio di un’indagine sul proprio amministratore delegato il titolo aveva già lasciato sul terreno il 17,5%. La notizia sul vertice della società si è quindi inserita in una fase di debolezza che andava avanti da settimane e che ha finito per amplificare un movimento già in corso.

Leggere i numeri in fila aiuta a capire meglio la situazione. Su un ribasso complessivo del 25% la parte maturata prima dell’annuncio vale 17,5 punti, mentre quella arrivata dopo si ferma a circa 7,5 punti percentuali. La quota più consistente della perdita, in sostanza, precede la vicenda che ha coinvolto Huang. Pensare che il crollo del titolo dipenda soltanto dall’indagine sarebbe quindi una lettura parziale, visto che il mercato aveva cominciato a vendere ben prima che la questione diventasse pubblica.

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Un calo che parte da lontano

Per un gruppo come Nvidia un ribasso di un quarto del proprio valore in un solo mese non passa inosservato. La società è una delle più seguite dagli investitori e ogni oscillazione del suo titolo in Borsa viene osservata con grande attenzione. Proprio per questo il dato del 17,5% registrato prima dell’annuncio pesa parecchio nel racconto complessivo. Gli operatori avevano già iniziato a ridurre l’esposizione sull’azienda quando ancora nessuno parlava di problemi legati al suo numero uno.

La cronologia diventa allora decisiva. Prima arriva una discesa costante e piuttosto marcata, poi la comunicazione dell’indagine sull’amministratore delegato e infine un ulteriore scivolamento delle quotazioni fino al 25% complessivo. Due fasi distinte che si sommano e che restituiscono l’immagine di un mese decisamente difficile per il produttore di chip. Il caso Huang ha aggiunto pressione su un titolo che di fatto stava già perdendo terreno da tempo.

Il peso del caso Huang sulle azioni Nvidia

Un’indagine che riguarda il vertice di una società quotata tende sempre a generare incertezza tra chi investe. Nel caso delle azioni Nvidia però l’effetto va letto con una certa cautela perché si è innestato su un andamento negativo preesistente. La notizia ha contribuito a spingere ancora più in basso il valore del titolo, senza essere stata il motore principale della flessione. Gli ultimi 7,5 punti di calo sono arrivati dopo l’annuncio, mentre il resto della perdita era già stato accumulato.

Fonte: TecnoAndroid