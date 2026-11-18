Collegare una scheda video da desktop a un portatile sembra la risposta perfetta a uno dei problemi più vecchi dell’informatica in mobilità. L’idea di una eGPU, cioè una GPU esterna, è semplice: si usa il computer sottile per lavorare e viaggiare, poi a casa lo si collega a una scheda molto più potente. Il meccanismo funziona, ma tutta quella potenza grafica deve passare attraverso Thunderbolt o USB4 invece che tramite il collegamento interno diretto sfruttato dalla GPU integrata nel portatile. Ed è proprio questo collo di bottiglia, insieme al cavo stesso, a erodere una parte del vantaggio della scheda da desktop.

Nel confronto, per scheda “onboard” si intende soprattutto una GPU dedicata montata dentro il laptop, non la grafica integrata nel processore. Anche quando una scheda per portatili porta lo stesso nome di quella desktop, l’hardware può essere molto diverso. La RTX 5090 Laptop GPU ha 10.496 core CUDA, 24 GB di memoria GDDR7 e una potenza del sottosistema grafico compresa tra 95 e 150 W. La RTX 5090 da desktop di NVIDIA, invece, arriva a 21.760 core CUDA e 32 GB di GDDR7. Un divario notevole ancora prima di considerare i limiti della connessione.

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Thunderbolt resta il vero collo di bottiglia

Una eGPU moderna dialoga con il portatile attraverso Thunderbolt o USB4 e non direttamente sul bus PCIe, ed è lì che la scheda desktop perde parte del suo margine. La GPU interna del laptop, al contrario, sfrutta una connessione PCIe interna.

Thunderbolt 4 offre 40 Gbps di banda complessiva con un requisito di 32 Gbps per il traffico PCIe, mentre Thunderbolt 5 porta la velocità di base a 80 Gbps e raddoppia il flusso PCIe a 64 Gbps. Le GPU interne possono invece contare su collegamenti PCIe più ampi, su più linee, a seconda del progetto del portatile. Questo lascia loro più spazio per spostare dati senza passare dalla strettoia di Thunderbolt.

Il limite si fa sentire soprattutto con le schede più potenti. La RTX 5090 desktop ha una larghezza di banda della memoria di 1.792 GB/s e una potenza grafica totale di 575 W, contro 896 GB/s e un intervallo tra 95 e 150 W della versione per portatili. Non sono valori di banda PCIe, ma danno l’idea di quanto hardware in più porti con sé la scheda da desktop prima che il collegamento esterno cominci a frenarla. Thunderbolt 5 prevede anche una modalità Bandwidth Boost a 120 Gbps, che però non si traduce in 120 Gbps di banda PCIe per la GPU: secondo Intel il traffico PCIe resta fermo a 64 Gbps.

Anche USB4 può gestire dati PCIe, ma una porta di tipo C da sola non garantisce la compatibilità con una eGPU. Serve il supporto giusto nell’hardware del computer, e poi box esterno, driver, scheda grafica e alimentazione devono andare d’accordo fra loro. Usare lo schermo integrato del portatile aggiunge un’ulteriore penalità, perché i fotogrammi elaborati possono dover tornare indietro attraverso la stessa connessione limitata. Per questo alcuni produttori consigliano di collegare un monitor esterno direttamente alla eGPU. Una percentuale universale di perdita non esiste, dato che scheda, portatile, collegamento, risoluzione e gioco incidono tutti sul risultato.

Perché la GPU integrata è più lenta, e quanto costa l’alternativa

La scheda grafica del portatile parte con meno hardware a disposizione, ma evita quasi tutta questa complessità. Lavora entro i limiti di raffreddamento e alimentazione del laptop, non deve rispedire i fotogrammi lungo un cavo esterno e resta dentro il computer quando lo si porta via. Con una eGPU basata su una scheda desktop tradizionale la portabilità diventa più un’intenzione che una realtà: sulla scrivania finiscono un box, una GPU da desktop e magari un alimentatore ATX, mentre una scheda voluminosa aggiunge ingombro e rumore.

Poi c’è la questione dei costi. Il Razer Core X V2 con Thunderbolt 5, per esempio, supporta schede NVIDIA e AMD a grandezza piena fino a quattro slot di spessore e dispone di una propria ventola da 120 mm. Nella confezione però non ci sono né la GPU né l’alimentatore ATX necessario per farlo funzionare, spese che si sommano ai circa 320 euro del solo box.

I conti diventano molto più favorevoli per chi ha già una scheda adatta rimasta inutilizzata dopo l’aggiornamento di un PC fisso. In quel caso il box può potenziare in modo sensibile il portatile senza dover acquistare un altro computer. Più difficile giustificare l’acquisto di una scheda desktop di fascia alta pensata apposta per una eGPU, visto che si paga tutta quella potenza per poi farla passare attraverso un cavo che potrebbe non permettere di sfruttarla fino in fondo.

Fonte: TecnoAndroid