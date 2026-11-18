Una nuova tornata di licenziamenti ha colpito Crystal Dynamics, lo studio che da anni porta avanti la serie di Tomb Raider. Diversi sviluppatori hanno comunicato di essere stati tagliati fuori dal team, e si tratta almeno della sesta ondata di riduzioni del personale da quando la software house ha pubblicato il suo ultimo gioco originale.

Le prime conferme sono arrivate dai post pubblicati su LinkedIn da alcuni dei dipendenti coinvolti. Tra questi ci sono Garin R. K. Richards, ingegnere software che lavorava sull’interfaccia utente, e Joshua Mitchell, game designer senior. Proprio Mitchell ha descritto la situazione con parole molto dirette: “Dopo diverse tornate di licenziamenti in Crystal Dynamics oggi è toccato a me. Il mio primo licenziamento in 14 anni passati a creare videogiochi”.

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Sei anni senza un nuovo gioco e una lunga serie di tagli

Crystal Dynamics non porta sul mercato un titolo inedito dal 2020, anno di uscita di Marvel’s Avengers. Da allora lo studio è passato sotto il controllo di Embracer Group, una capogruppo che negli ultimi anni ha vissuto scossoni finanziari piuttosto pesanti. Nel 2023 Embracer aveva garantito che la squadra di Tomb Raider sarebbe rimasta al riparo dai licenziamenti che stavano investendo il resto dell’azienda. Pochi mesi più tardi però le uscite di personale sono arrivate anche lì.

Da quel momento le ondate di tagli sono state altre cinque, includendo quella appena avvenuta. Solo nel 2025 se ne contano tre, distribuite sia prima sia dopo la cancellazione di Perfect Dark da parte di Xbox, progetto che Crystal Dynamics stava sviluppando insieme a un altro team. A marzo 2026, quando annunciò l’ennesima riduzione dell’organico, lo studio dichiarò di restare “pienamente impegnato” sui prossimi capitoli di Tomb Raider.

L’intelligenza artificiale dietro Tomb Raider: Catalyst

Fra le persone che hanno lasciato l’azienda figura anche Kevin Baker, artista tecnico senior specializzato negli ambienti. Era lui a guidare lo sviluppo degli strumenti procedurali impiegati in larga misura per costruire il mondo di gioco di Tomb Raider: Catalyst. Baker aveva inoltre integrato Claude Code nella creazione di questi strumenti, portando di fatto l’intelligenza artificiale dentro il lavoro quotidiano del team.

L’interesse dello studio per le tecnologie generative era già noto. Si sapeva infatti che Legacy of Atlantis viene realizzato con il supporto dell’IA, e a quanto emerge Crystal Dynamics vuole seguire una strada simile anche per Catalyst. Questo interesse comunque non è bastato a mantenere il posto di lavoro a chi quegli strumenti li aveva costruiti e gestiti in prima persona.

Per il momento non è ancora chiara la reale portata dei licenziamenti di questa nuova ondata, e nemmeno l’impatto che avranno sui giochi attualmente in sviluppo. Un elemento comune però c’è: tutti e tre gli sviluppatori che finora hanno raccontato pubblicamente di essere stati lasciati a casa avevano Catalyst tra i progetti elencati nei propri crediti.

Fonte: TecnoAndroid