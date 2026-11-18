Il controller DualSense GTA VI Bianco è di nuovo prenotabile su Amazon al prezzo di 84,99€, dopo settimane fatte di esauriti lampo e riaperture arrivate senza alcun preavviso. Non si tratta di uno sconto nel senso classico del termine ma di una semplice finestra di disponibilità che, per questo accessorio, vale quasi quanto un colpo di fortuna. Le scorte infatti sono andate esaurite più volte nel giro di pochissimi minuti dal rilascio. Legato all’uscita di uno dei titoli più attesi nella storia dei videogiochi, il gamepad in Edizione Limitata è ormai un oggetto conteso tra appassionati e collezionisti, e capire cosa lo rende così ricercato aiuta a spiegare tanta corsa al preordine.

Un controller pensato per la Vice City di giorno

Il modello nasce dalla collaborazione ufficiale tra Sony Interactive Entertainment e Rockstar Games ed è stato concepito per accompagnare il debutto di Grand Theft Auto VI, previsto per il 19 novembre 2026. A differenza della variante Nera, che richiama l’atmosfera notturna di Vice City, questa versione celebra il volto diurno della città, fatto di spiagge chiare, cieli color pastello e un’estetica glamour dal sapore rilassato.

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La scocca del DualSense GTA VI Bianco sfoggia una finitura iridescente che cambia tonalità passando da sfumature di tramonto a bagliori neon. Sopra compaiono texture a foglia di palma plasmate direttamente nel materiale, un dettaglio che si apprezza al tatto oltre che con lo sguardo. Il touchpad riporta la serigrafia ufficiale del logo di GTA VI con il numero VI in rilievo, mentre i pulsanti colorati tra il rosa e il viola brillante riprendono l’identità grafica del gioco Rockstar.

Sotto l’abito personalizzato, però, il cuore tecnico resta quello del DualSense di nuova generazione. Troviamo il feedback aptico con attuatori doppi, capace di restituire vibrazioni realistiche e ben differenziate, insieme ai grilletti adattivi dinamici che simulano resistenze diverse, dalla tensione di una corda d’arco fino alla frenata di un veicolo. Non mancano il microfono integrato con tasto MUTE dedicato e l’ingresso jack per collegare le cuffie in modo diretto. La compatibilità poi è piuttosto ampia e comprende PlayStation 5, PC, Mac e dispositivi mobile.

Prezzo, limiti di acquisto e data di consegna

Come già accaduto con le altre edizioni speciali del controller, Sony ha imposto un limite di un solo pezzo per ordine. Una scelta che complica parecchio la vita a chi vorrebbe portarsi a casa sia la variante bianca sia quella nera dedicata alla Vice City notturna.

Il prezzo di listino rimane fissato a 84,99€, la stessa cifra confermata su PlayStation Store e da Unieuro, quindi più alta rispetto ai 74,99€ richiesti per il DualSense standard. Mancando una vera promozione, il valore di questa riapertura sta tutto nella possibilità concreta di completare l’acquisto. Un aspetto tutt’altro che scontato per un prodotto che su Amazon ha subito interruzioni intermittenti fin dall’avvio delle prenotazioni, soprattutto a ridosso del periodo del Black Friday.

La consegna del DualSense GTA VI Bianco è prevista in concomitanza con l’arrivo del gioco nei negozi, fissato per il 19 novembre 2026. Per chi segue da mesi le vicende di Grand Theft Auto VI e punta ad avere un controller a tema già dal giorno di lancio, questa finestra di preordine potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni utili prima del prossimo esaurimento delle scorte.

Fonte: TecnoAndroid