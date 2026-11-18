Persino i cactus, le piante che nell’immaginario comune sopportano qualsiasi cosa, stanno cedendo al caldo e alla siccità che stanno segnando il pianeta. Oltre il 30% delle specie di cactus risulta già minacciato di estinzione. Come se non bastasse, il cambiamento climatico sta imprimendo una spinta violenta a un declino che era già in corso, trasformando una situazione delicata in qualcosa di molto più serio.

Il dato colpisce proprio per chi ne è protagonista. Quando si pensa a una pianta capace di cavarsela con pochissima acqua e temperature roventi, l’immagine che viene in mente è quasi sempre quella di un cactus. Sono diventati il simbolo stesso della resistenza in condizioni estreme. Ed è qui che la notizia assume un peso diverso: se sono queste piante grasse a mostrare segni di cedimento, significa che il clima sempre più caldo e arido ha superato una soglia che fino a poco tempo fa sembrava difficile da immaginare.

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Il paradosso delle piante che resistono a tutto

C’è qualcosa di quasi ironico in tutto questo. I cactus non sono specie fragili, abituate a climi miti e piogge regolari. Al contrario, sono organismi che hanno fatto della scarsità d’acqua la loro normalità. Eppure il quadro attuale dice chiaramente che nemmeno loro sono al riparo. Più di una specie su tre si trova già in una condizione di rischio, e questa è la fotografia di partenza, non il punto d’arrivo.

Il punto centrale è proprio questo. Le minacce esistevano già prima che il riscaldamento globale entrasse con tanta forza nell’equazione. Oggi però l’aumento delle temperature e la siccità sempre più marcata funzionano come un acceleratore. Non si tratta più soltanto di un problema da tenere sotto osservazione, ma di un processo che sta guadagnando velocità e che rischia di restringere ulteriormente lo spazio di sopravvivenza di queste specie.

Vale la pena soffermarsi anche sul significato di quel 30%. Parlare di specie a rischio di estinzione vuol dire riferirsi a piante la cui presenza sul pianeta non è più scontata. Ogni specie che scivola in questa categoria rappresenta un pezzo di biodiversità che potrebbe andare perso. E quando la percentuale supera stabilmente il 30%, il fenomeno smette di essere un caso isolato e diventa una tendenza che riguarda un’intera famiglia di piante.

Caldo e siccità, un mix che non risparmia nessuno

Il titolo della vicenda racchiude bene il senso del problema. La Terra sta diventando così calda e così secca che anche i cactus stanno morendo. Una frase semplice, quasi brutale, che però restituisce con precisione la portata di ciò che sta accadendo. Il caldo estremo e la mancanza d’acqua sono da sempre la quotidianità di queste piante, ma l’intensità raggiunta oggi sembra andare oltre ciò che riescono a sopportare.

È proprio questa la differenza rispetto al passato. Un conto è vivere in un ambiente difficile a cui ci si è adattati nel tempo, un altro è affrontare condizioni che peggiorano con una rapidità a cui risulta complicato reagire. Il cambiamento climatico non sta creando da zero la crisi dei cactus, ma la sta alimentando, rendendo più rapido e più profondo un declino già evidente.

Il risultato, per ora, si legge in un numero preciso. Oltre il 30% delle specie di cactus è già considerato minacciato di estinzione, e l’aumento delle temperature insieme alla siccità sempre più intensa sta accelerando la loro scomparsa.

Fonte: TecnoAndroid