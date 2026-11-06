Xbox PC App, avvio fino al 60% più rapido e libreria rinnovata

Microsoft ha presentato una nuova versione della Xbox PC App, e stavolta il punto su cui l’azienda insiste di più è la velocità. L’applicazione per computer promette di essere più rapida, più intuitiva e più accessibile, grazie a un pacchetto di modifiche che tocca prestazioni, navigazione, funzioni social e cloud gaming. Il nuovo client è già disponibile per tutti gli iscritti al programma Insider, mentre la distribuzione globale arriverà nel corso delle settimane successive.

Sul fronte della rapidità i numeri forniti dalla casa di Redmond sono piuttosto netti. Secondo i test interni condotti dall’azienda, la Xbox PC App ora si avvia fino al 60% più velocemente rispetto alla versione precedente. E non si parla soltanto dell’apertura iniziale. Anche le sezioni principali come Home, Store e Game Pass caricano fino al 50% più in fretta, mentre le finestre interne possono comparire fino al 65% più rapidamente.

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Microsoft stessa ha voluto mettere le mani avanti, precisando che si tratta di risultati ottenuti in condizioni di test controllate. Nella pratica quotidiana i tempi potrebbero cambiare in base alla configurazione hardware, alla qualità della connessione Internet e ad altri fattori. Detto questo, il passo avanti rispetto al vecchio software resta sulla carta davvero significativo.

Libreria rivista e funzioni social più in primo piano

Oltre alle prestazioni, l’aggiornamento porta con sé una libreria completamente rivista. La navigazione è stata semplificata e sono arrivati nuovi filtri, insieme a strumenti aggiuntivi pensati per organizzare meglio la propria collezione di giochi. Per chi accumula decine di titoli tra acquisti e abbonamento, è un cambiamento che si nota subito.

Anche la parte social guadagna parecchia visibilità. Amici, chat e party ora sono integrati direttamente nella navigazione principale, così diventa più immediato capire a cosa stanno giocando i propri contatti e unirsi alle loro sessioni senza passare da menu secondari.

Novità pure per la barra di ricerca, che adesso restituisce risultati pescati da un numero maggiore di aree dell’ecosistema Xbox. Con un’unica casella sarà quindi possibile rintracciare giochi installati, contenuti aggiuntivi e altri utenti. A completare il quadro c’è un restyling generale dell’applicazione, con nuove schede dedicate ai giochi, animazioni aggiornate e menu più ordinati.

Cloud gaming da browser, TV e visori VR

Il rinnovamento non resta confinato al PC. L’azienda ha confermato che la nuova esperienza si estenderà anche a Xbox Cloud Gaming tramite browser. Tra le aggiunte spicca una libreria unificata che raccoglie sia i titoli posseduti sia quelli accessibili con Game Pass, accompagnata da nuove opzioni di ordinamento e da un layout ottimizzato per gli schermi di grandi dimensioni.

Le stesse migliorie arriveranno poi in modo graduale anche sulle TV compatibili e sui visori VR attraverso le rispettive app dedicate. In questi casi serve un lavoro di adattamento e ottimizzazione specifico, ed è per questo che i tempi saranno più distesi. L’obiettivo dichiarato da Microsoft è offrire un’esperienza sempre più coerente e familiare, qualunque sia il dispositivo utilizzato per giocare.

Fonte: TecnoAndroid