ASUS ROG Rapture GT-BN98: arriva il router gaming con WiFi 8

ROG Rapture GT-BN98 punta su WiFi 8, fino a 25.000 Mbps di banda complessiva, gestione intelligente del traffico e connettività cablata fino a 10G. ASUS Republic of Gamers amplia la propria gamma dedicata al networking con il nuovo ROG Rapture GT-BN98, router gaming quad-band progettato per rispondere alle esigenze delle reti domestiche più complesse. Il nuovo modello introduce la tecnologia WiFi 8 e sarà disponibile in Italia a partire dalla prima metà di novembre con un prezzo suggerito di 949 euro.

WiFi 8 e fino a 25.000 Mbps

Il nuovo ROG Rapture GT-BN98 offre una banda complessiva fino a 25.000 Mbps e utilizza una configurazione quad-band. Il principale elemento distintivo è però l’adozione del WiFi 8, tecnologia progettata per migliorare l’affidabilità della connessione anche nelle condizioni d’utilizzo più difficili. Le precedenti generazioni WiFi hanno spesso concentrato l’attenzione soprattutto sulle velocità massime teoriche. Con il WiFi 8, invece, l’attenzione si sposta maggiormente sulla capacità di mantenere prestazioni costanti nel tempo, anche quando il segnale deve coprire distanze più elevate oppure quando numerosi dispositivi condividono la stessa rete.

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ASUS cita diverse tecnologie integrate, tra cui nuovi MCS rate, UEQM e NPCA, sviluppate per migliorare copertura e comportamento della rete nelle situazioni reali. L’obiettivo è ridurre le fluttuazioni delle prestazioni e limitare i cali improvvisi di velocità quando cambiano le condizioni del segnale. Questo può risultare particolarmente importante negli ambienti dove vengono utilizzati contemporaneamente videogiochi online, piattaforme di streaming, download e dispositivi per la smart home.

Adaptive QoE gestisce la banda in tempo reale

Tra le funzioni più interessanti integrate nel nuovo router troviamo Adaptive Quality of Experience, un sistema che assegna dinamicamente la larghezza di banda in base alle condizioni della rete e alle esigenze delle diverse applicazioni.

Il funzionamento si differenzia dai tradizionali sistemi QoS basati principalmente su regole statiche. Adaptive QoE modifica invece continuamente la gestione delle risorse disponibili, cercando di distribuire il traffico in modo più efficiente anche quando più attività particolarmente impegnative vengono eseguite nello stesso momento. In uno scenario domestico, ad esempio, il sistema può gestire contemporaneamente il traffico generato dal gaming, dallo streaming video e dai download in background. L’obiettivo è mantenere il gameplay reattivo senza interrompere necessariamente le altre attività che richiedono una quantità elevata di banda. La gestione dinamica della rete diventa quindi uno degli elementi centrali della proposta ASUS, soprattutto in presenza di ambienti caratterizzati da numerosi dispositivi collegati.

WiFi Insight monitora interferenze e connessione

Credits: TecnoAndroid

Il ROG Rapture GT-BN98 integra anche WiFi Insight, una funzione disponibile attraverso l’interfaccia web del router e pensata per offrire una panoramica più approfondita sulle condizioni della rete. Il sistema è in grado di rilevare le interferenze presenti sull’intera rete e di mostrare in tempo reale lo stato della connessione attraverso report dedicati. Il monitoraggio non si limita quindi a una semplice scansione dei canali WiFi.

Secondo quanto comunicato da ASUS, WiFi Insight analizza lo spettro in modo più completo e monitora gli eventi nell’arco delle 24 ore, permettendo inoltre al router di ottimizzare automaticamente la selezione dei canali in base alle condizioni rilevate. Una funzione pensata per semplificare l’individuazione dei problemi legati alle interferenze, soprattutto negli ambienti dove sono presenti molte reti wireless vicine o numerosi dispositivi connessi.

GTNet punta a ridurre lag e instabilità

Per il pubblico gaming, ASUS ha integrato GTNet, un servizio di terze parti accessibile attraverso l’interfaccia web del ROG Rapture GT-BN98. Il servizio analizza in tempo reale le condizioni della rete e indirizza il traffico verso i server di gioco attraverso il percorso ritenuto più affidabile. L’elemento centrale non è quindi semplicemente la ricerca della distanza più breve, ma la valutazione di fattori come latenza e congestione.

Il routing tradizionale può infatti selezionare un percorso geograficamente più corto senza che questo garantisca necessariamente le migliori prestazioni durante una sessione online. GTNet prova invece a individuare un percorso più efficiente verso i server di gioco, con l’obiettivo di ridurre i picchi di lag e migliorare la stabilità della connessione. Un aspetto che può fare la differenza soprattutto nei titoli competitivi, dove anche brevi variazioni della latenza possono influenzare l’esperienza di gioco.

Due porte 10G e quattro porte 2.5G

Accanto alla connettività wireless, il nuovo router ASUS propone una dotazione particolarmente ricca anche sul fronte delle connessioni cablate. ROG Rapture GT-BN98 dispone infatti di due porte 10G e di quattro porte 2.5G, offrendo diverse possibilità per realizzare una rete domestica ad alta velocità.

Questa configurazione può risultare utile per collegare PC da gaming, NAS, console e altri dispositivi che richiedono una connessione cablata stabile e una disponibilità elevata di banda. La presenza di più porte ad alta velocità punta inoltre a rendere il router adatto a configurazioni di rete più avanzate e alle future evoluzioni delle connessioni domestiche. ASUS include anche la suite AiProtection, progettata per proteggere i dispositivi collegati direttamente a livello di rete. Tra le funzionalità indicate dall’azienda sono presenti il blocco integrato di annunci e tracker, il filtro dei siti dannosi e sistemi dedicati al blocco dei dispositivi infetti.

Disponibilità e prezzo in Italia

Il nuovo ASUS ROG Rapture GT-BN98 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla prima metà di novembre 2026. Il prezzo suggerito al pubblico è di 949 euro. Il router sarà distribuito attraverso diversi rivenditori specializzati, gli ASUS Gold Store, i partner del programma Powered by ASUS e altri partner commerciali dell’azienda.