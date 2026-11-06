Data center IA: in Lombardia i comitati chiedono una moratoria

La protesta contro i data center per l’intelligenza artificiale arriva fin dentro le istituzioni e bussa alla porta della Regione Lombardia. La Rete dei Comitati ha chiesto infatti una moratoria e l’introduzione di regole più stringenti sulla sostenibilità di queste infrastrutture, con un obiettivo dichiarato molto chiaro: mettere un freno a quella che viene descritta come una proliferazione selvaggia dei centri di elaborazione dati in Italia. Non si tratta quindi di un rifiuto generico della tecnologia. La richiesta riguarda il modo in cui queste strutture stanno nascendo e il ritmo con cui si stanno moltiplicando sul territorio.

Il malcontento non è nato dal nulla. Da qualche tempo cresce il fronte dei cittadini che guardano con sospetto ai grandi impianti pensati per alimentare i servizi di IA, e fino a poco fa quella voce restava confinata soprattutto alle realtà locali. Adesso il quadro cambia, perché la mobilitazione sta compiendo un passo ulteriore e si sposta su un piano decisamente più istituzionale.

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Dalla protesta dei territori alle sedi istituzionali

Il salto di livello è forse l’elemento più interessante di tutta la vicenda. Portare la questione davanti alla Regione Lombardia significa trasformare un dissenso diffuso, fatto di comitati e gruppi di residenti, in una richiesta formale rivolta a chi ha il potere di intervenire sulle regole. È un cambio di passo che dà alla protesta un peso diverso e la rende più difficile da ignorare.

La parola chiave scelta dalla Rete dei Comitati è appunto moratoria, cioè una sospensione temporanea. In pratica i promotori chiedono di fermarsi, prendere fiato e valutare con calma prima di autorizzare nuovi progetti. L’idea di fondo è che i data center per l’IA non possano continuare a spuntare senza un quadro di riferimento chiaro, capace di tenere conto delle conseguenze che queste opere hanno sui luoghi in cui vengono costruite.

Accanto alla pausa c’è poi il secondo punto, forse il più concreto nel lungo periodo. I comitati domandano norme più severe in materia di sostenibilità, così da stabilire criteri precisi a cui le nuove infrastrutture dovrebbero attenersi. Non basta più, secondo questa visione, che un impianto venga realizzato. Serve che lo sia rispettando condizioni definite e verificabili.

Cosa chiede la Rete dei Comitati

Il messaggio che arriva dalla mobilitazione può essere letto su due piani. Da una parte c’è l’urgenza, espressa con la richiesta di uno stop immediato alla crescita incontrollata delle strutture. Dall’altra c’è una prospettiva più strutturale, legata alla necessità di regole capaci di governare il fenomeno anche in futuro.

L’espressione proliferazione selvaggia rende bene il senso della critica. Il problema sollevato non è la singola struttura, ma l’insieme di tanti progetti che si sommano senza una visione d’insieme. Ed è proprio contro questa moltiplicazione disordinata che i comitati puntano il dito, chiedendo alle istituzioni di assumersi la responsabilità di mettere ordine.

La protesta contro i data center legati all’intelligenza artificiale, che fino a poche settimane fa si manifestava soprattutto nelle comunità locali, è così approdata in Regione Lombardia sotto forma di una richiesta precisa: una moratoria sulle nuove realizzazioni e regole più stringenti per garantire la sostenibilità di queste infrastrutture.

Fonte: TecnoAndroid