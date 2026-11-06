PS6 e Xbox Helix attese nel 2028, prezzo forse oltre 1.000 euro

La next gen di Sony e Microsoft potrebbe farsi attendere più del previsto. Secondo nuovi report, PS6 e la prossima Xbox conosciuta con il nome in codice Xbox Helix non arriverebbero sui mercati prima del 2028, e con un cartellino che rischia di superare i 1.000 euro. Una prospettiva che cambia parecchio le carte in tavola per chi si aspettava un ricambio generazionale a breve e che, allo stesso tempo, allunga la vita delle console attualmente nei salotti di milioni di giocatori.

La domanda che circola da tempo tra gli appassionati è sempre la stessa: PlayStation 5 e Xbox Series X sono davvero arrivate al capolinea? Stando agli ultimi indizi la risposta sembra essere negativa. Anzi, il debutto della nuova generazione sarebbe stato rimandato e partirebbe più tardi rispetto alle tempistiche che molti davano ormai per scontate. Vale quindi la pena fare un po’ di chiarezza su cosa si sa e su cosa significhi concretamente questo slittamento.

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PS6 e Xbox Helix, perché il 2028 diventa la data di riferimento

Il punto centrale delle indiscrezioni riguarda proprio il calendario. Le prossime console di casa PlayStation e Xbox non vedrebbero la luce prima del 2028, un orizzonte decisamente più lontano di quello immaginato fino a poco tempo fa. Non si parla di un semplice ritocco di qualche mese ma di un vero e proprio rinvio dell’intero passaggio generazionale, che coinvolgerebbe entrambi i grandi produttori.

Per PS6 il discorso è piuttosto chiaro. Il successore di PlayStation 5 non sarebbe dietro l’angolo e la piattaforma attuale avrebbe ancora parecchia strada davanti a sé. Lo stesso vale sul fronte Microsoft, dove Xbox Helix rappresenta il progetto destinato a raccogliere l’eredità di Xbox Series X. Anche in questo caso le informazioni disponibili parlano di un arrivo non anteriore al 2028. Tradotto in termini pratici, chi possiede oggi una PlayStation 5 o una Xbox Series X può contare su un ciclo di vita più lungo della propria console. Il cambio di generazione, insomma, non è imminente come qualcuno aveva ipotizzato e il parco macchine attuale resterà il punto di riferimento ancora per un bel po’.

Prezzi sopra i 1.000 euro per la nuova generazione

L’altro aspetto che sta facendo discutere riguarda il prezzo. Secondo i report più recenti, le console di prossima generazione potrebbero posizionarsi oltre la soglia dei 1.000 euro, una cifra che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata impensabile per un prodotto da gioco destinato al grande pubblico.

Si tratta di un livello di spesa che sposterebbe PS6 e Xbox Helix in una fascia molto diversa rispetto a quella a cui il mercato delle console è abituato. Un costo del genere avvicinerebbe i nuovi dispositivi a categorie di prodotto ben più costose e potrebbe rendere l’acquisto al lancio una scelta ponderata, più che un passaggio quasi automatico per gli appassionati.

Fonte: TecnoAndroid