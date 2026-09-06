Xbox Disc to Digital: i dischi diventano digitali dal 31 agosto

Chi conserva una libreria di dischi fisici per Xbox ha finalmente una risposta concreta da Redmond: la funzione Disc to Digital arriva davvero e permette di trasformare i giochi su supporto ottico in copie digitali legate al proprio account. L’indiscrezione girava dall’inizio di luglio, poi la conferma ufficiale è arrivata ieri sera. Il debutto è fissato per il 31 agosto e riguarda, almeno per ora, gli iscritti al programma Insider.

Il ragionamento dietro la novità è abbastanza intuitivo. I dischi occupano spazio sugli scaffali, si graffiano, a volte smettono semplicemente di funzionare e il gioco non parte più. Però restano una proprietà tangibile, qualcosa che si può prestare, rivendere, tenere in mostra. Le versioni digitali fanno l’opposto: comodità totale, nessun ingombro, ma l’utente possiede soltanto una licenza che in teoria potrebbe essere revocata. Microsoft prova a prendere il meglio delle due situazioni senza costringere a scegliere.

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Come funziona la conversione dei dischi Xbox

La procedura descritta dall’azienda è lineare. Basta inserire il disco fisico nella console, avviare il gioco e richiedere la corrispondente versione digitale, che viene poi associata all’account Microsoft. Da quel momento il titolo diventa accessibile anche tramite Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming, quindi su tutti i dispositivi supportati, senza dover rimettere mano alla custodia ogni volta.

C’è un dettaglio importante sulla rivendita. Se il disco viene prestato o venduto, la copia digitale segue il supporto e viene trasferita al nuovo account. Niente doppio accesso allo stesso gioco, insomma, una scelta che chiude in partenza la porta a possibili abusi.

Al lancio saranno supportati migliaia di titoli per Xbox One e Xbox Series X, con altri che si aggiungeranno nei giorni successivi, sempre che arrivi l’autorizzazione dei publisher. Su questo punto Microsoft è stata onesta: l’elenco crescerà, ma dipende anche dalle decisioni di chi detiene i diritti sui singoli giochi.

A commentare la novità è stata la CEO Asha Sharma, secondo cui una collezione di giochi fisici non è soltanto una pila di dischi, perché racchiude anni di ricordi e storie che meritano di essere conservate. Un modo elegante per dire che nessuno vuole ritrovarsi con una libreria inutilizzabile il giorno in cui le console smetteranno di leggere i supporti ottici.

Verso un futuro senza lettore ottico

Il tempismo non è casuale. Microsoft ha da poco aumentato i prezzi delle console, e in questo scenario le versioni digital only diventano naturalmente più appetibili per chi si avvicina adesso all’ecosistema. Chi spende meno all’acquisto, però, rinuncia al lettore e quindi a tutta la collezione accumulata negli anni. La conversione digitale attenua parecchio il problema.

Poi c’è la questione della prossima console, quella che circola con il nome in codice Project Helix. Non è chiaro se avrà un lettore di dischi a bordo. Nel caso in cui non ce l’avesse, la funzione Disc to Digital diventerebbe di fatto l’unica strada per garantire la retrocompatibilità con le raccolte fisiche già possedute, trasformando una comodità in una necessità vera e propria.

Il contesto generale, del resto, va in quella direzione. Sony ha già confermato che i nuovi giochi verranno distribuiti soltanto in formato digitale a partire da gennaio 2028, una decisione che segna in modo piuttosto netto la fine di un’epoca. Microsoft, dal canto suo, potrebbe percorrere la stessa strada del concorrente diretto, e questa mossa sui dischi convertibili somiglia molto a una preparazione del terreno.

Per il momento la funzione resta riservata agli utenti Insider, il consueto banco di prova prima di un rilascio più ampio. Il calendario parla chiaro: dal 31 agosto si comincia, con migliaia di titoli già pronti e la promessa di allargare progressivamente il catalogo.