WINDTRE proroga le offerte fino al 25 Ottobre 2026

Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza fissata in precedenza, WINDTRE ha allungato ancora la vita al suo listino: le offerte standard di rete mobile e di rete fissa restano valide anche nel mese di Ottobre 2026, con in più qualche novità già attiva e altre attese nelle prossime settimane. La data da segnare è il 25 Ottobre 2026, salvo cambiamenti, che sostituisce il precedente termine del 20 Settembre.

Le novità partite oggi, 18 Settembre 2026, arrivano in concomitanza con il lancio delle proposte per i nuovi Apple iPhone 18 Pro. Tra queste c’è il cambio di nome dell’offerta solo dati Giga Start&Stop 5G Easy Pay, che da adesso si chiama Giga 10 5G Easy Pay. Il resto del portafoglio consumer, sia fisso che mobile, è stato semplicemente prorogato senza modifiche ai contenuti.

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Scorre in avanti anche la promozione Prezzo Bloccato 24 Mesi, partita il 1° Luglio 2026, che garantisce il prezzo fermo per due anni sulle offerte di rete fissa e mobile legate alla convergenza con Energia, Assicurazioni o WINDTRE Protetti. Era in scadenza il 20 Settembre 2026, ora accompagna il resto del listino fino al 25 Ottobre 2026.

Rete fissa, nuove scadenze e un contributo in arrivo

Restano quindi disponibili senza variazioni le offerte di rete fissa WINDTRE, comprese Super Fibra in FTTC o in Fibra FTTH e Super Internet Casa 5G in tecnologia FWA 5G. C’è però un dettaglio che conviene tenere a mente per chi pensa di attivare una linea nelle prossime settimane: dal 1° Ottobre 2026, salvo cambiamenti, sarà previsto un contributo iniziale di 10 euro addebitato nella prima fattura, a titolo di anticipo per il modem incluso nelle offerte di rete fissa.

Sul fronte FWA 5G, dal 15 Giugno 2026 anche nei negozi è possibile azzerare il costo di attivazione rateizzato per tutte le versioni di Super Internet Casa 5G. Pure questa promozione è stata spostata in avanti fino al 25 Ottobre 2026, sempre salvo cambiamenti. Per applicarla i rivenditori devono inserire il coupon “FWAZERO” al momento della sottoscrizione.

Dal 24 Agosto 2026, invece, nei punti vendita è attiva una promozione analoga per chi sceglie Super Fibra in tecnologia FTTH su rete Open Fiber con velocità fino a 2,5 Gbps, nelle cosiddette Aree A&B, cioè le grandi aree urbane dove si trovano le principali città italiane. Qui però la finestra è più stretta: la promo sulla FTTH Open Fiber resta valida solo fino al 30 Settembre 2026, salvo eventuali cambiamenti, e il codice sconto da inserire è “ZEROATT”.

Da fine Agosto 2026 l’operatore sta inoltre promuovendo le offerte Super Fibra con uno spot televisivo costruito attorno all’esclamazione “Ah però!”. Secondo le informazioni raccolte, la campagna dovrebbe restare in onda fino al 30 Settembre 2026, salvo cambiamenti.

Mobile, nomi nuovi e offerte per i clienti stranieri

Sul versante mobile il quadro è simile, con la proroga generale accompagnata da qualche aggiustamento. Nel portafoglio Call Your Country, pensato per i clienti stranieri, da oggi 18 Settembre 2026 è disponibile Call Your Country Plus Under 25 a 9,99 euro al mese, dedicata alle seconde generazioni. Si può attivare anche con codice fiscale italiano, ma serve avere meno di 25 anni ed essere nati in Italia da genitori stranieri.

Sempre da oggi, in occasione della Festa della Luna, torna anche l’offerta riservata ai nuovi clienti cinesi: Call Your Country Cina Special Events a 13,99 euro al mese, con Giga illimitati in 5G, minuti illimitati in Italia e 888 minuti verso la Cina.

Resta poi attiva la promo Boost, che regala 25 Giga extra in roaming UE per tre mesi a chi attiva le offerte voce e dati Easy Pay a partire da 9,99 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid