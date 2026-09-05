WINDTRE, la truffa SMS dei punti in scadenza: cosa sapere

Sta girando in queste ore una truffa SMS WINDTRE che punta tutto su un messaggio dall’aria innocua, quello dei presunti punti in scadenza da convertire subito in un regalo o in uno sconto. Nessuna comunicazione ufficiale dell’operatore, nessun premio da riscattare: si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing, costruito con la solita ricetta fatta di fretta, promesse e un link da cliccare al volo.

Il testo che arriva sui telefoni cambia leggermente da caso a caso, ma la sostanza resta identica. Una formula tipo “Hai 8140 punti che scadono oggi! Cambiali subito in un regalo o sconto. Clicca qui” basta a mettere in moto il meccanismo. Numeri precisi, scadenza immediata, tono cordiale. Tutto studiato per far scattare la reazione istintiva prima che il cervello abbia il tempo di farsi due domande.

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Perché il messaggio sui punti WINDTRE non regge

C’è un dettaglio che smonta l’intera messinscena, e non serve essere esperti di sicurezza informatica per notarlo: i punti WINDTRE semplicemente non esistono. Non esiste un programma fedeltà che funzioni in quel modo, e non esiste nemmeno all’interno di WinDay, la piattaforma di fidelizzazione dell’operatore, che segue tutt’altra logica. Un saldo punti da convertire in premi, insomma, è un’invenzione bella e buona.

Chi ha aperto il collegamento contenuto nel messaggio si è ritrovato davanti a una pagina contraffatta, con il logo WINDTRE ben in vista per dare un’impressione di ufficialità. La richiesta era quella di inserire il proprio numero di telefono, con ogni probabilità per raccogliere dati personali da usare in modo fraudolento. Un passaggio all’apparenza banale, quasi innocuo, che invece rappresenta il vero obiettivo dell’intera operazione.

L’operatore non ha nulla a che vedere con questi SMS. La comunicazione è completamente falsa e non riconducibile a WINDTRE in alcun modo, né per contenuto né per provenienza. Chi nutre dubbi su un messaggio ricevuto ha una strada semplice davanti: verificare attraverso i canali ufficiali, quindi l’app oppure il sito dell’operatore, senza passare dai link che arrivano via SMS.

Cosa conviene fare quando arriva un SMS del genere

Le contromisure sono elementari e non richiedono competenze particolari. Non cliccare il link, non digitare alcun dato personale, cancellare il messaggio e andare avanti. Nessuna risposta, nessuna curiosità da soddisfare, nessun tentativo di capire dove porta quella pagina. La regola vale sempre, anche quando il messaggio sembra scritto bene e il logo appare identico all’originale.

Il punto debole di queste campagne è proprio l’urgenza artificiale. Scadenze immediate, premi che stanno per svanire, conteggi alla rovescia impliciti: tutto serve a comprimere i tempi di reazione. Un’azienda seria non fa scadere qualcosa “oggi” con un avviso improvviso via SMS, e questo da solo dovrebbe accendere una spia.

Vale la pena ricordare che il fenomeno non riguarda un solo operatore. Messaggi simili circolano periodicamente sotto le insegne di banche, corrieri, servizi di streaming e pubbliche amministrazioni. Cambia il logo, cambia il pretesto, ma lo schema resta quello. Mantenere alta l’attenzione sulle truffe digitali è un’abitudine che non costa nulla e che funziona a prescindere dal servizio utilizzato.

C’è poi una considerazione pratica sul rapporto di forza tra le due parti. Chi organizza questi attacchi può tentare quante volte vuole, inviando migliaia di messaggi a costo praticamente nullo, perché gli basta che una piccolissima percentuale di destinatari abbocchi. Dall’altro lato serve non sbagliare mai, o quasi. Un solo numero di telefono lasciato sulla pagina sbagliata può bastare a far finire i propri contatti in liste che verranno riutilizzate per campagne successive, magari più mirate e credibili della prima.

Il consiglio resta quello di trattare ogni SMS con richieste di dati o inviti a cliccare come sospetto fino a prova contraria, controllando direttamente sull’app ufficiale dell’operatore se davvero esiste qualcosa da riscattare. Nel caso dei presunti punti WINDTRE, la verifica è già stata fatta e la risposta è netta: quel saldo non esiste da nessuna parte.