Logitech Pop Icon Combo: tastiera e mouse a 49,99€ su Amazon

In questo articolo Indice dei contenuti 2 sezioni
Chi cerca una postazione ordinata senza spendere una fortuna trova in Logitech POP ICON COMBO una delle occasioni più interessanti del momento su Amazon, dove il kit composto da tastiera e mouse è sceso a 49,99€ rispetto ai 69,99€ di listino. Uno sconto del 29%, venti euro in meno, che coincide con il minimo storico registrato finora per questa combinazione. Il senso del prodotto è tutto qui: gestire computer, tablet e smartphone dalla stessa scrivania, senza accumulare periferiche su periferiche.
Il funzionamento è semplice e passa dal Bluetooth. Tastiera e mouse possono essere associati fino a tre dispositivi contemporaneamente, e il sistema Easy-Switch consente di saltare da uno schermo all’altro premendo il comando dedicato. Chi inizia a lavorare sul PC e prosegue sul tablet o sul telefono capisce subito quanto tempo si risparmia, perché non serve scollegare nulla né riassociare ogni volta le periferiche.
Compatibilità ampia e comandi personalizzabili
La lista dei sistemi supportati è piuttosto generosa: Windows, macOS, iPadOS, iOS e ChromeOS. Significa che lo stesso kit può convivere con una postazione mista, magari con un PC principale affiancato da un iPad, senza dover cambiare abitudini o comprare accessori aggiuntivi. Un dettaglio che pesa parecchio per chi lavora ogni giorno passando da un ambiente all’altro. La tastiera adotta tasti sagomati a profilo ribassato, pensati per una digitazione comoda mantenendo però dimensioni contenute. Il mouse, dal canto suo, integra la tecnologia Silent Touch, che riduce sensibilmente il rumore dei clic. Non è un dettaglio da poco quando si condivide una stanza, si è in videochiamata oppure si sta registrando qualcosa davanti a un microfono.
C’è poi la parte software, gestita tramite Logi Options+. Tasti e Pulsanti di azione possono essere riprogrammati a piacere, così da richiamare più rapidamente funzioni legate al lavoro, agli strumenti di intelligenza artificiale o all’intrattenimento. Sono previste anche scorciatoie per servizi come Netflix e Spotify, il che rende il kit meno rigido di quanto ci si potrebbe aspettare da una soluzione entry level.
Ricordatevi del canale Telegram @codiciscontotech, solo così avrete le offerte Amazon gratis e tutti i migliori sconti sul vostro smartphone.
Layout italiano, materiali riciclati e un prezzo che resta sotto i 50 euro
Un aspetto che spesso viene trascurato nelle offerte online riguarda la disposizione dei tasti. Qui la configurazione proposta utilizza il layout italiano QWERTY, quindi nessuna sorpresa con accenti e caratteri speciali, nessun periodo di adattamento a una disposizione straniera. Per chi scrive molto è un punto a favore concreto, non una postilla tecnica.
Il design di Logitech POP ICON COMBO è coordinato tra tastiera e mouse, compatto, e nella realizzazione entra anche plastica riciclata. Estetica curata, ingombro ridotto, materiali con un occhio alla sostenibilità: la formula è chiara e punta a chi ha una scrivania piccola o una postazione ibrida da mettere in ordine.
Sul fronte del prezzo, i 49,99€ attuali rappresentano il minimo storico del kit e permettono di risparmiare 20€ rispetto ai 69,99€ di listino. L’acquisto ha senso soprattutto per chi vuole cambiare tastiera e mouse insieme, ottenendo due periferiche abbinate senza sforare la soglia psicologica dei cinquanta euro. Comprare separatamente due prodotti di questa fascia, di solito, costa di più e lascia una postazione meno omogenea. L’insieme funziona bene per chi alterna documenti, messaggistica, contenuti multimediali e attività quotidiane su sistemi diversi durante la giornata. Il mouse silenzioso aggiunge un vantaggio pratico per studenti che studiano in spazi condivisi, per creator che registrano contenuti e per chiunque lavori in ambienti dove il rumore dei clic diventa fastidioso.