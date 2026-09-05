Shein crolla in Borsa: da 86 a 22 miliardi di valore

Con l’approdo in Borsa a Hong Kong, Shein ha raccolto l’equivalente di circa 1,45 miliardi di euro, arrivando a una capitalizzazione di mercato intorno ai 22 miliardi di euro. Un numero che, letto da solo, sembrerebbe pure importante. Letto accanto alla valutazione che il colosso del fast fashion online aveva raggiunto nel 2022, ovvero circa 86 miliardi di euro, racconta invece una storia molto diversa: quella di un ridimensionamento pesante, maturato mentre la crescita rallenta sotto il peso dei dazi e di una concorrenza sempre più aggressiva.

La IPO di Hong Kong chiude quindi un percorso lungo, fatto di tentativi, rinvii e cambi di rotta sulla sede di quotazione. Ma il prezzo pagato per arrivare al traguardo si vede tutto nei numeri. Perdere circa tre quarti del valore attribuito dal mercato privato in poco più di tre anni non è un dettaglio contabile, è il segnale che gli investitori hanno riscritto le aspettative su quanto può ancora correre un modello di business che sembrava intoccabile.

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Dai 86 miliardi del 2022 ai 22 di oggi

Il confronto tra le due valutazioni è il vero cuore della vicenda. Nel 2022 Shein veniva trattata come uno dei fenomeni più esplosivi del commercio elettronico globale, capace di attirare capitali con la promessa di una crescita apparentemente senza freni. Oggi la capitalizzazione di mercato uscita dal debutto in Borsa racconta un’azienda molto più grande di quanto fosse anni fa, certo, ma valutata con un metro assai più severo. C’è un elemento che vale la pena sottolineare: nel passaggio dai round privati alla Borsa, il giudizio cambia natura. Gli investitori istituzionali che comprano azioni quotate guardano ai margini, alla sostenibilità dei costi logistici, alla tenuta dei ricavi trimestre dopo trimestre. E la raccolta di circa 1,45 miliardi di euro, pur consistente, è la fotografia di un mercato che ha voluto vederci chiaro prima di scommettere.

Dazi e concorrenza, il doppio fronte

Il rallentamento della crescita di Shein non arriva dal nulla. I dazi hanno colpito direttamente il meccanismo che ha reso famoso il gruppo, cioè spedizioni dirette e a basso costo verso i consumatori finali, spesso in pacchi di piccole dimensioni. Quando le regole doganali cambiano e i costi di ingresso aumentano, quel vantaggio competitivo si assottiglia. Non spariscono i clienti, si assottiglia il margine.

Sull’altro fronte c’è la concorrenza, sempre più diretta e sempre meno disposta a lasciare spazio. Il segmento dell’ultra fast fashion online si è popolato, i prezzi si sono compressi ulteriormente e la battaglia per l’attenzione degli utenti si combatte a colpi di investimenti in marketing. Una dinamica che tende a mangiare redditività, ed è esattamente il tipo di scenario che il mercato azionario punisce quando deve mettere un cartellino del prezzo su un’azienda.

Cosa cambia con la quotazione

Con la quotazione a Hong Kong, Shein entra in una fase nuova, quella in cui i conti si pubblicano e le performance vengono giudicate in tempo reale. La liquidità raccolta serve a finanziare l’espansione, ma porta con sé un livello di trasparenza a cui il gruppo non era abituato quando operava lontano dai riflettori dei listini pubblici. Il debutto in Borsa a Hong Kong, in questo senso, ha un doppio significato. Da un lato è il riconoscimento di una dimensione industriale ormai difficile da ignorare nel panorama globale della moda a basso costo. Dall’altro fissa nero su bianco quanto sia costato il cambio di contesto: la stessa azienda che nel 2022 veniva valutata attorno agli 86 miliardi di euro oggi vale sul mercato circa un quarto di quella cifra, con i dazi e la pressione competitiva a fare da zavorra.