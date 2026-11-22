Una nuova rimodulazione è in arrivo per una parte dei clienti WindTre con linea fissa. A partire dall’1 febbraio 2027 alcune offerte domestiche costeranno tra 2 e 3 euro in più al mese, una cifra che a prima vista può sembrare contenuta ma che, sommata nell’arco di dodici mesi, pesa sul bilancio familiare. L’operatore ha scelto di informare gli utenti interessati attraverso il Conto Telefonico emesso nel mese di novembre 2026, ed è proprio lì che conviene guardare per capire se la propria utenza rientra nel gruppo coinvolto.

Il dettaglio importante è che non si tratta degli stessi abbonati già toccati dalle modifiche precedenti. Questa volta l’intervento riguarda un nuovo insieme di clienti, distinto da quelli che hanno ricevuto ritocchi contrattuali entrati in vigore, o destinati a entrare in vigore, tra novembre 2026 e gennaio 2027. In pratica la compagnia procede a ondate successive, e chi era rimasto escluso dalle tornate passate potrebbe ritrovarsi adesso con un aumento in bolletta.

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Quanto costa davvero l’aumento WindTre sulla rete fissa

Sul piano economico il conto è abbastanza semplice da fare. Con un rincaro mensile compreso tra 2 e 3 euro, l’impatto annuale per i clienti interessati oscilla tra 24 e 36 euro in più. Non tutti però pagheranno la stessa somma. L’importo preciso viene indicato nella comunicazione personalizzata riportata in fattura, quindi ogni abbonato troverà il proprio valore specifico, legato all’offerta sottoscritta.

Per giustificare la scelta WindTre parla della necessità di riposizionare alcune offerte e di continuare a garantire livelli di servizio adeguati alle esigenze del mercato. Una motivazione piuttosto generica, che però accompagna spesso questo tipo di ritocchi nel settore delle telecomunicazioni.

C’è poi un passaggio dell’informativa che merita attenzione. L’operatore anticipa infatti la possibilità di applicare in futuro ulteriori incrementi qualora dovessero crescere i costi all’ingrosso. In quel caso l’eventuale modifica sarebbe preceduta da una nuova comunicazione dedicata e resterebbe subordinata alla valutazione di AGCOM, l’autorità che vigila sulle comunicazioni. La clausola non si limita al canone dell’offerta ma potrebbe estendersi anche al costo di disattivazione, un aspetto che chi sta valutando di cambiare gestore farebbe bene a tenere presente.

Come esercitare il diritto di recesso senza penali

Quando un operatore modifica in modo unilaterale le condizioni di un contratto, la normativa prevede una tutela precisa per gli utenti. Chi non intende accettare la nuova tariffa può esercitare il diritto di recesso oppure passare a un altro operatore senza pagare penali né costi di disattivazione. Esiste però una scadenza da rispettare, e la compagnia l’ha fissata al 31 gennaio 2027, cioè il giorno prima che il rincaro diventi effettivo.

Superata quella data, chi resta con l’attuale contratto si vedrà applicare automaticamente il nuovo prezzo. Per questo il primo passo è controllare con attenzione il Conto Telefonico di novembre, dove è riportata la comunicazione relativa alla variazione. Lì si trovano sia l’entità del ritocco sia le indicazioni sul termine utile per recedere o migrare verso un’altra offerta.

Per i clienti WindTre con abbonamento di linea fissa la finestra a disposizione va quindi da novembre 2026 fino al 31 gennaio 2027. In questo arco di tempo è possibile decidere se accettare la rimodulazione da 2 o 3 euro mensili oppure chiudere il rapporto con l’operatore senza alcun addebito aggiuntivo, sfruttando le garanzie previste dalla legge in caso di modifica delle condizioni contrattuali.

Fonte: TecnoAndroid