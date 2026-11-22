Circa 1,2 miliardi di persone aprono ChatGPT ogni settimana, e per molte di loro la funzione più interessante dell’app è rimasta a lungo nascosta dietro un menu laterale. Adesso OpenAI ha deciso di cambiare le cose con una nuova app di ChatGPT per smartphone, che porta Dots in primo piano e gli regala una scheda tutta sua nella schermata principale. Un cambiamento che sembra piccolo, ma che ridisegna il modo in cui ci si muove dentro l’applicazione.

Nuova app di ChatGPT, cosa cambia sullo smartphone

Fin dall’inizio l’app di ChatGPT ha seguito uno schema piuttosto rigido. Al centro c’era la barra in cui scrivere il prompt, mentre a sinistra si apriva un menu a scomparsa che raccoglieva tutto il resto: Dots, Spaces, Images, Codex e via dicendo. Negli ultimi tempi le funzioni si sono moltiplicate, eppure la struttura è rimasta sempre la stessa, un po’ come una casa che si riempie di mobili senza mai cambiare disposizione.

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Con la versione rivista dell’app mobile, il cui rilascio parte proprio in questi giorni, Dots trova posto in una scheda dedicata nella parte bassa della schermata principale. Non solo. È possibile anche fissare nella barra gli strumenti usati più spesso, come Codex, Projects o Images, così che ognuno possa sistemare l’ambiente secondo le proprie abitudini.

La distribuzione però procede in modo selettivo. Si comincia dagli utenti ChatGPT Pro maggiorenni che vivono nei Paesi in cui Dots è già disponibile. Anche un piccolo gruppo di abbonati Plus idonei vedrà la novità, anche se non è del tutto chiaro con quale criterio verranno scelti. Poi c’è la parte meno piacevole. Il nuovo design non arriva nello Spazio economico europeo, il che significa che restano esclusi l’Unione europea e quindi anche l’Italia. Fuori dai giochi pure Regno Unito, Svizzera e Corea. Altrove basta aggiornare l’applicazione e, se l’interfaccia non compare in automatico, si può cercare l’opzione nelle impostazioni e attivarla manualmente.

Dots esce dal recinto del piano Pro

Fino a oggi Dots era un’esclusiva dell’abbonamento Pro, che parte da circa 85 euro al mese. Una cifra non esattamente pensata per chi vuole soltanto curiosare. Ora OpenAI sta sperimentando la funzione con un gruppo ristretto di utenti Plus e la sta portando anche ai clienti Business Standard. Non si tratta di un’apertura totale, ma il perimetro si allarga rispetto a prima.

ChatGPT Health sbarca su Android

Nel corso del 2026 OpenAI ha lanciato ChatGPT Health, uno spazio pensato per salute e benessere. A luglio il servizio è stato aperto a tutti negli Stati Uniti, insieme all’integrazione con Apple Health e ad altre aggiunte. Adesso tocca agli utenti Android, che possono collegare Android Health Connect e ricevere indicazioni su sonno, attività fisica e aspetti simili.

L’elemento più curioso riguarda però l’incontro tra Dots e Health. Dots è infatti in grado di leggere i dati sanitari e proporre suggerimenti proattivi, prendendo cioè l’iniziativa senza aspettare una domanda da parte dell’utente.

Sul fronte computer, l’app desktop di ChatGPT permette perfino di costruire un sito web partendo dalle proprie informazioni sulla salute. L’esempio scelto da OpenAI è un sito personalizzato per tenere traccia degli allenamenti, una specie di diario di bordo che si aggiorna da solo, completo di grafici e senza bisogno di quaderni a quadretti. Le novità legate a ChatGPT Health verranno distribuite in modo graduale.

Fonte: TecnoAndroid