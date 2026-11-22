Sotto il vulcano Soufrière Hills, sull’isola caraibica di Montserrat, potrebbe nascondersi un deposito di fluidi bollenti ricchi di metalli critici, situato a circa due chilometri sotto la superficie. Il condizionale non è una formalità, perché nessuno ha mai perforato quel punto e tantomeno ha potuto toccarne il contenuto. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford è comunque riuscito a “vederlo” in un modo decisamente originale, cioè studiando i terremoti.

L’idea di fondo è tanto semplice quanto efficace. Invece di scavare in una zona instabile e pericolosa, gli scienziati hanno lasciato parlare le onde sismiche, che attraversano il sottosuolo e ne restituiscono una sorta di radiografia. Il risultato è un’immagine dettagliata di ciò che si muove nelle profondità del vulcano.

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Soufrière Hills: come i terremoti hanno svelato l’interno del vulcano

Il team ha ricostruito una immagine in 3D dell’interno del vulcano osservando il comportamento delle onde P e S generate dai sismi. Queste onde viaggiano a velocità diverse a seconda del materiale che incontrano lungo il percorso, e proprio quelle differenze hanno permesso di individuare qualcosa di molto interessante. Si tratta di un serbatoio di magma che sembra particolarmente ricco di metalli, largo tra 1 e 1,5 chilometri e collocato a circa due chilometri di profondità.

Secondo i ricercatori, questa salamoia calda, concentrata in sali e capace di trasportare metalli, rappresenta un esempio di deposito ancora in fase di formazione. Il materiale, in pratica, non si è ancora solidificato e non si è trasformato in quei giacimenti che, una volta maturi, vengono poi sfruttati dall’industria mineraria.

Perché questa scoperta pesa sulla transizione energetica

Come spiegano gli stessi autori, “i vulcani non sono soltanto fonti di energia geotermica, ma contengono anche metalli necessari per le tecnologie moderne e per la transizione dal carbonio”. Parliamo di metalli critici indispensabili per pannelli solari, turbine eoliche e veicoli elettrici, che sotto i vulcani possono accumularsi proprio all’interno delle salamoie magmatiche.

Il vero ostacolo è localizzarli. Perforare nei pressi di un vulcano attivo costa parecchio ed è rischioso, ed è qui che lo studio diventa davvero rilevante. L’imaging sismico passivo offre infatti una risoluzione sufficiente per individuare questi depositi riducendo al minimo i pericoli per chi lavora sul campo.

A Oxford questa intuizione circola da tempo. Già nel 2021 lo stesso gruppo aveva ipotizzato che la salamoia intrappolata sotto i vulcani fosse una specie di “minerale liquido” contenente oro, rame e litio. Su Montserrat, del resto, un sondaggio precedente aveva già rilevato tracce di questi fluidi all’interno di cristalli di quarzo, a 1.480 metri di profondità, partendo da un campione di carota. Questa volta però la presenza è emersa su scala molto più ampia e senza bisogno di trivellare nulla. Per arrivarci, gli studiosi hanno utilizzato i dati di 1.039 terremoti registrati tra il 1996 e il 2007 dall’Osservatorio Vulcanologico di Montserrat.

I limiti di una scoperta ancora tutta da verificare

La sismica ha confermato che laggiù c’è qualcosa, ma non è in grado di stabilire quanto metallo sia presente, di che tipo e in quali proporzioni. Per rispondere a queste domande servono altre tecniche e, nel migliore dei casi, una vera perforazione. C’è poi un problema non da poco legato all’attività del Soufrière Hills, che rende rischiosa qualsiasi operazione di estrazione e qualunque infrastruttura costruita per quello scopo.

Per questo motivo, almeno per ora, la ricerca ha un valore soprattutto scientifico, legato alla tecnica sviluppata, più che economico. Allo stato attuale, quella sorta di zuppa di metalli nascosta sotto il vulcano difficilmente potrà essere sfruttata.

Fonte: TecnoAndroid